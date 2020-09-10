Eskişehirspor'un 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş, LASK ile anlaştı



ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİRSPOR altyapısından yetişen 17 yaşındaki Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımına transfer oldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, genç forveti Metehan Altunbaş'ın LASK Linz takımıyla anlaştığını duyurdu. Siyah kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir DHA

2020-09-10 15:46:59



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