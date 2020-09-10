Dolandırıcılık şüphelisi adliyede

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Eskişehir’de bir şahsı iş bulma vaadiyle 12 bin 500 lira dolandıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nuri D. isimli şahsın, iş bulma vaadiyle bir vatandaşı 12 bin 500 lira dolandırdığı iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen müşteki, şüpheli Nuri D.’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nuri D.’yi Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesinde yakaladı. 3 adet dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.

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