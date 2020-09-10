İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de İ.M. isimli kişiyi `´Sana hastanede iş bulacağım, sağlık personeli yapacağım´´ diyerek 12 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen Nuri D., tutuklandı.
İddiaya göre, Eskişehir´de yaşayan Nuri D., İ.M.'den ``Sana hastanede iş bulacağım, seni sağlık çalışanı yapacağım´´ diyerek 12 bin 500 lira aldıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.´nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-10 16:28:28
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