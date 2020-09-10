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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Eskişehir'e il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin ve sokak satıcılarının yakalanması konusunda çalışma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Ö.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 99,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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