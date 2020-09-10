Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'e il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin ve sokak satıcılarının yakalanması konusunda çalışma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Ö.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 99,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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