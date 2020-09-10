Sporun başarılı ismi Dr. Öğütveren’e anlamlı plaket

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluşundan bu yana görev alan Dr. Muzaffer Öğütveren’i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, duayen isme plaket ve çiçek takdim etti.

Anadolu Üniversitesi, bir öğretim kurumu olarak bilimsel çalışmalarını sürdürürken öte yandan topluma hizmet noktasında oluşturduğu değerleri de koruyup geliştiriyor. Öğrencilerinin profesyonel spor yaşamına hazırlanması ve profesyonel sporcu olanların spor kariyerlerini devam ettirmesi amacıyla kurulan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü yeni dönem faaliyetlerini sürdürürken, kulübün hafızasını oluşturan başarılı isimlere hak ettiği önem verilerek bu isimlerin deneyimleri gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, uzun yıllar Anadolu Üniversitesi çatısı altında hem akademisyenlik hem de sporculuk ve idarecilik yapmış olan Dr. Muzaffer Öğütveren’i ağırladı. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Rektör Erdal, “Bugün üniversitemizin oluşturduğu en önemli değerlerden birisi olan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde kuruluşundan itibaren görev almış bir anlamda Kulübümüzün tarihini temsil eden bir ismi ağırlıyor olmaktan dolayı çok büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Dr. Muzaffer Öğütveren, öğrencilerimizin, sporcularımız, kulübümüzün geçmişine baktıklarında örnek alacağı çok değerli bir isim. Biz de Anadolu Üniversitesi yönetimi olarak üniversitemize, şehrimize ve ülkemize önemli hizmetleri olan isimlerle ilgili gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Onların birikimlerinden faydalanmak ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak bizim için çok önemli” diyerek Dr. Öğütveren’e hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Plaket ve çiçek takdimi sırasında Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Galip Özsarı, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Antrenörü Şenay Kabadayı, Voleybol Antrenörü Muhsin Osmanoğlu ve kulüp görevlisi Okan Özbay da hazır bulundu.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne kuruluşundan itibaren hizmet ediyor olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Dr. Öğütveren ise “Biz yaklaşık 35 yıldır ligde kalmayı başarabilmiş tek üniversite kulübü olarak önemli bir geleneğe sahibiz. Bugün tüm Anadolu Üniversitesi yönetimlerinde olduğu gibi şimdiki rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’ın da sporu ve sporcuları destekleyen biri olduğunu gördüm. Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü layık olduğu yere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Anadolu Üniversitesi’nin spor takımları olarak ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele ettik, şampiyonluklar yaşadık. Pandemi günlerinin sona ermesiyle de yeniden hak ettiğimiz yerlerde olacağımıza eminim. 36 yıl boyunca Kulübümüze hizmet etmiş bir isim olarak bugün burada bulunmam önemli bir kadirşinaslık örneği. Rektör Prof. Dr. Erdal ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ahde vefa için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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