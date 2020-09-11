Üniversiteyi kazanan SMA hastası İslam, öğretmen olmak istiyor



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığına yakalandığı için yürüyemeyen İslam Olkun (24), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı. Olkun, kendi hayatında öğretmenlerin büyük izler bıraktığını ifade ederek, "Eğitim hayatım boyunca ilkokulda ve sonrasında ama özellikle ilkokul öğretmenlerim açısından çok şanslıydım. Öğretmenlerimin hepsi bende bir iz bıraktı. Umarım ben de öğrencilere onlar gibi bir iz bırakabilirim" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde oturan İslam Olkun, SMA hastası olarak dünyaya geldi. Annesi Seval Olkun'un desteğiyle ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan İslam, bu yıl girdiği YKS sınavında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi´ndeki Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı. Sınava hazırlık sürecinde kendisine uygun asansörlü ya da engelli rampası bulunan bir dershane olmaması nedeniyle evindeki bilgisayardan faydalanarak ders çalıştığını söyleyen İslam, "Bu süreçte internetten ders videoları izleyerek, arkadaşlarımla ders çalışarak sınava hazırlandım. Bilgisayardan videolar izliyordum, ders notları çıkarıyordum, testler çözüyordum. Aslında klasik bir aday öğrencinin yapması gereken ne varsa onları yapıyordum. Zaten gidebileceğim asansörlü ve rampalı uygun bir dershane de yoktu. Ailem çok destek oldu. Engelli bir bireyin ailesi ne kadar destek olursa, önündeki engeller de o kadar rahat kalkıyor. Ben bu açıdan çok şanslıyım. Her zaman için benim hayata katılımımı desteklediler, teşvik ettiler, yardımcı oldular" dedi.

'UMARIM ÖĞRENCİLERE BİR İZ BIRAKABİLİRİM'

Eğitim hayatı boyunca öğretmenlerinin kendi hayatında bir iz bıraktığını, öğretmen olduktan sonra da kendisinin öğrencilere bir iz bırakabilmeyi hedeflediğini anlatan Olkun, şunları söyledi:

"Sosyal hayatı oluşturan herkese bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Erişilebilir bir sosyal hayat yarattığınızda engellilerin hayata katılımı çok daha rahat olacaktır. 'Hepimiz engelli adayıyız' diye bir laf var. Ama bunu söylemek değil, anlayıp kanıksamamız gerekiyor. Böyle bir düzen kurulduğunda herkes için çok daha güzel olacaktır. Bundan sonrası çok güzel bir hayat olacak. Umarım çok şey öğrenip, çok şey yaşayacağım bir hayat olur. Eğitim hayatım boyunca ilkokulda ve sonrasında ama özellikle ilkokul öğretmenlerim açısından çok şanslıydım. Öğretmenlerimin hepsi bende bir iz bıraktı. Umarım ben de öğrencilere onlar gibi bir iz bırakabilirim."

'ÖNÜMÜZE PEK ÇOK ENGEL ÇIKTI'

Anne Seval Olkun ise oğlunun eğitim hayatı boyunca önüne pek çok engel çıktığını söyledi. Üniversiteyi kazanmasının herkesi çok mutlu ettiğini ifade eden Seval Olkun, "Oğlum doğuştan kas hastası. İslam bu yıl üniversite sınavına girdi ve kazandı. İslam ile çok uğraştık. Aslında İslam ile değil de insanlarla çok uğraştık. Önümüze pek çok engel çıktı. Okulda asansör olmadığı için liseyi okuyamadı. Üniversiteyi kazanınca hepimiz çok mutlu olduk. En azından üniversite hayali gerçek oldu. SMA hastalarının aileleri çocukları ile ilgilensinler. Onların peşlerine düşsünler, okutsunlar. Ellerinden ne geliyorsa hepsini yapsınlar. Ben 24 senedir İslam'ın peşindeyim. Sürekli her yere İslam ile birlikte gidiyoruz. Hiçbir şekilde İslam'sız dışarıya çıkmıyorum. Eğitimi için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-09-11 08:55:34



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