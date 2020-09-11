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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir

2020-09-11 11:53:25



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