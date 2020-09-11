Eskişehir OSB’den Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ahmet Çelik’e hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ahmet Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ahmet Çelik’e Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesiyiz. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 603 firma bulunmakta. Bunlardan 542 tanesi üretim kalan 61 tanesi ise inşaat ve proje aşamasında. Toplam çalışan sayımız 44 bin 500 kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.



Yüksek teknoloji üreten bölgeyiz

Yüksek Teknoloji üreten bir bölge olduklarını aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisinin il milli hasılası içindeki payı yüzde 38’e ulaşmış durumda. Toplam ihracatımız içinde yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payı yüzde 15 düzeyinde, bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak en öncelikli hedefimiz. Bunun için yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’de kurulan “EOSB Teknik Koleji”, “Yaşam Merkezi”, “Mesleki Eğitim Merkezi (MEGEM)” ile OSB’nin genişleme çalışmaları ve bölgede yapılan yatırımlar konusunda da Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik’e bilgiler verdi.



Eskişehir sanayisini sizler birlikte tanıyacağım

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, “Eskişehir’de göreve başlayalı çok kısa bir süre oldu. Bu süre zarfında ilk konuklarım Eskişehir OSB olarak siz değerli sanayicilerimiz oldunuz. Bu nazik ziyaretiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederim” dedi.

Başkan Çelik, istihdama katkı sağlayanlara saygısının büyük olduğunu aktararak, “Personel çalıştıran, istihdam sağlayan, iş ve aş veren, ülkemizin gelişmesi için canla başla çalışan tüm sanayicilerimize ve iş insanlarına saygım çok büyüktür” ifadelerinde bulundu.

Çelik, en kısa zamanda organize sanayi bölgesini ziyaret edeceğini belirterek, “Eskişehir sanayisini sizlerle birlikte tanıyacağım en kısa sürede sizleri ziyaret edip organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımları, bölgeyi, firmalarımızı tanımak ve görmek istiyorum” dedi.

Başkan Çelik ayrıca, Eskişehir OSB ile her türlü kurumsal iş birliğine ve ortak projelere imza atmaya hazır olduklarını aktardı.

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