EsEs yeni sezon formalarını belirledi

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Eskişehirspor, bugün başlayacak olan 20202021 sezonu boyunca iç ve dış sahada siyahkırmızılı futbolcuların terleteceği formaları tanıttı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon formalarını belirledi. İç sahada siyahkırmızılı çubuklu formadan vazgeçmeyen EsEs, deplasmanda ise gri ve siyaha yöneldi.

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