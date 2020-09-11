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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ’den Engelliler Montaj Atölyesi’ne eğitim desteği

İHA

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'nin eğitim ayağının oluşturulması adına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışmalarda bulunacak.

ESOGÜ’den Engelliler Montaj Atölyesi’ne eğitim desteği

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’nin eğitim ayağının oluşturulması adına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışmalarda bulunacak.
Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde hayata geçirilen, Türkiye’deki OSB’ler içerisinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi Ekim 2019’dan beri hizmet vermeyi sürdürüyor. Atölyede çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlıyor. 30 kişi kapasiteli olan atölyede zihinsel yetersizliği bulunan bireyler eğitim alıyor. Merkez bünyesindeki bireyler, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 5 fabrikadan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor.
Son olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Türkiye’de bir ilke imza atılarak "Üretene engel yok" sloganıyla Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesini ziyaret etti.
Başkan Ataç ve beraberindekiler, ziyaretleri esnasında atölyede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özel bireylerle gerçekleştirilen sohbetin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin projenin eğitim ayağını oluşturmak istemesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Atölyemiz değerli rektörümüzün dikkatini çekti. Rektör Yardımcısı ile beraber bugün atölyemizi ziyaret ettiler. Rektörümüz ve yardımcısını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Bey ile bilgilendirdik. Bu işin bir ayağı muhakkak ki eğitimdir. Eskişehir eğitim konusunda özel bir kenttir. Eğitim kentidir. Sayın rektörümüz ve yardımcısı konuyla ilgilendiler. Osmangazi Üniversitesi’nde eğitim ayağını başlatmak için girişimlerde bulunacaklar. Diliyorum ki gerçekleşsin ve hayata geçsin. Ne kadar gencimizi bu sistem içerisine alabilirsek, o kadar çok mutlu oluruz” dedi.
“Projeye nasıl ortak oluruzun hayali içindeyiz”
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise, projeye ortak olmanın hayali içerisinde olduklarını aktararak, “Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından engelli bireylerin yeniden topluma, iş hayatına kazandırılması adına gerçekleştirdiği bu projeyi yerinde görmekten büyük memnuniyet duyduk. Burada topluma büyük hizmetler yapılıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bu projeye nasıl ortak oluruz, benzer bir projeyi nasıl gerçekleştirebiliriz onun hayali içerisindeyiz. Bu projeye üniversitemizin bir katkısı da olursa ne mutlu bizlere. Böylesine değerli çalışmayı gerçekleştirdikleri için Başkanlarımız Ahmet Ataç ve Nadir Küpeli’yi tebrik ediyorum. Eskişehir adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’ye yayılmasının gayreti içerisindeyiz”
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin proje içerisinde yer almak istemesinin son derece mutluluk verici olduğunu ve projenin Türkiye’ye yayılması gayreti içerisinde olduklarını söyleyen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de, şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz sene Tepebaşı Belediye Başkanımızdan böyle bir öneri gelince çok heyecanlanmıştık. En iyi nasihat örnek olmaktır düsturuyla bir proje yapalım ve birçok kişiye de örnek olsun istemiştik. Osmangazi Üniversitemizin de bu çalışmayı duyması, görmesi, ilgilenmesi ve heyecanlanması bizi ayrı duygulandırdı. Çünkü hedefimize ulaşmaya başladığımızı gösteriyor. Burada yer alan gençlerimiz pırıl pırıl. Onların bu atölyeye ihtiyacı var bizim de onlara ihtiyacımız var. Bu tür atölyelerin bütün Türkiye’ye yayılması için organize sanayi bölgesi olarak gayret içerisindeyiz. Osmangazi Üniversitemizin böyle bir projeden haberdar olarak yer almak istemesi son derece mutluluk verici.”
Ziyaret, Başkan Ataç ve beraberindekilerin özel bireylerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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