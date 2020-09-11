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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ katliamında 4 ağırlaştırılmış müebbet

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyenin öldürüldüğü olayın suçlusu Volkan Bayar hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eski eşi Saadet Aylin Yağan için istenen 'azmettirme' suçundan ise beraat kararı verildi.

ESOGÜ katliamında 4 ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 4 akademisyenin öldürüldüğü olayın suçlusu Volkan Bayar hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eski eşi Saadet Aylin Yağan için istenen ‘azmettirme’ suçundan ise beraat kararı verildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesi sonucunda tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Yağan'ın 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi ile yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, öldürülen akademisyenlerin aileleri, taraf avukatları ve sanık Saadet Aylin Yağan mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu Volkan Bayar ise Kocaeli F tipi cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Duruşmada Volkan Bayar savunma yapmazken, azmettirme suçundan yargılanan Aylin Yağa ise, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Savcılığın hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum. Biz Volkan ile boşandık, zaten fiili olarak da ayrı yaşıyorduk. Volkan ile aramızdaki mesajlaşmalar, azmettirmeye ilişkin değildir, benim silahtan haberim yoktu. Maktullerle aramda herhangi bir husumet yoktur. Olaydan sonra Volkan ile aramızda Kaydedilmiş olan telefon görüşmeleri içeriği itibariyle de ona azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermemektedir. Hakkımdaki suçlamalardan beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Volkan Bayar hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan 3 yıl ve 5 bin lira para cezası verilirken, iyi hal uygulanmadı. Sanık Aylin Yağan’ ise ‘azmettirme’ suçundan delil yetersizliği bulunması sebebiyle beraat kararı verildi.
Olay, geçtiğimiz 2018 yılı Nisan ayında ESOGÜ Meşelik Kampüsü’nde bulunan Eğitim Fakültesinde yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakültenin 2’nci katına çıkarak cebinden tabancasını çıkarıp odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın’a ateş etti. Volkan Bayar ardından 3’üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a da art arda ateş etti. Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Volkan Bayar tutuklanarak gözaltına alındı.
Öldürülen Fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’nun iş arkadaşı Yalçın Bay, dava sonrasında adliye önünde, “Allah'ın adaletini ve yüce Türk adaletini kimse yanıltamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde azmettiricilik suçu rafa kaldırılmıştır. Bütün delillere rağmen rafa kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Adalet istiyorum"
Öldürülen Fatih Özmutlu’nun babası Arif Özmutlu ise adalet istediklerini belirterek, “Ben 72 yıldır "Adalet Mülkün Temelidir" yazısına inanıyordum ama bugün bu inancım kalkmıştır. Türkiye'de adalet diye bir sistem ortadan kalkmış. FETÖ gibi belli ağırlıkların talimatı ile işleyen bir adalet sistemi var. Ben soruyorum, bu kararı veren hakimin kızı bugün Eskişehir'de kamu görevine hazırlanmak üzere bir yerde staj yapıyor. Benim oğlum da kamu görevlisiydi. Acaba onun kızını aynı şekilde, aynı şartlarda vursalardı bu hakim vicdanını aynı şekilde mi ortaya koyacaktı? Vicdanlarını sadece kendi evlatlarına göre değil, Türkiye'deki 83 milyonunu evlatlarına göre değerlendirsinler, dinlesinler. Ben bunu istiyorum. Zamanın Eskişehir Valisi, Zamanın Emniyet Müdürü. Bunları koruyanlar, kollayanlar bunlardı. Biz mahkemeye defalarca bunların ifadeleri alınsın, bunlara baş vurulsun diye söyledik. Hepsine red cevabı verildi. Niye bunların ifadeleri alınmadı? Çünkü FETÖ talimatı vardı bunların başında. Duyduğumuza göre Bülent Arınç bizzat gelmiş, bu caniyi burada ziyaret etmiş. Bülent Arınç gibi birisi gelip bunu ziyaret ederse bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz mezara zaten doğmadan gönderilmişiz. Benim anladığım bu. Ben adalet istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum. Hakimse hakim gibi vicdanını dinleyerek karar vermesi lazımdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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