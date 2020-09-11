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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor

İHA

Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor

Dünyanın içinde olduğu Korona virüs salgını yüzünden Eskişehir'de bulunan 3 üniversitenin ortak aldığı ‘uzaktan eğitim’ kararı dolayısıyla mağduriyetini dile getiren yerel esnaf, kararın bir daha gözden geçirilmesi talebine kulak verilmemesine tepkili.
Korona virüs nedeniyle kente bulunan üniversitelerde 20202021 öğretim yılın güz dönemi için alınan uzaktan eğitim kararı, geçiminin çoğu öğrencilerden sağlayan esnafı sokağa döktü. Üniversite çevresinde bulunan esnaf, öğrencilerin memleketlerinden Eskişehir’e dönmemesi yüzünden geçtiğimiz bahar dönemi gibi önümüzdeki güz döneminde de mağdur olacak.
Uzaktan eğitimi konusunda üniversiteler tarafından alınan karara tepki gösteren esnaf, üniversite ve şehirdeki diğer yetkililere yaptıkları çağrıya bir cevap verilmemesinden üzüntü duydular. Bugün içinde oldukları zor durumunu anlatmak için ikinci bir basın açıklaması gerçekleştiren ve esnaf adına açıklamasını okuyan Emre Akdeniz, üniversitelerin esnafın seslerine kulak vermediği, vaka sayılarında büyük artış yaşayan bazı kentlerde bile üniversitelerin açıldığı dile getirerek, Eskişehir’de de YÖK bu konuda aldığı “hibrit eğitim” modeline geçilmesini talep etti. Akdeniz, açıklamasında şunları belirtti;
“Malumunuz üzere ülkemizi de etkisi altına alan Korona süreci başta ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Daha önce gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında ilimizin ve bölgemizin ekonomik sorunlarından bahsetmiştik. Bahsi geçen konuşmanın akabinde ticaret odaları, sanayi odaları gibi birçok odalarla beraber istişarelerimiz devam etti. Lakin ticaret odamızın dışında çoğu odadan bununla alakalı pozitif bir dönüş alamadık. Şehrimizde, bölgemizde ciddi bir ekonomik kabus hakim. Her gün işletmeler kapanmakta ve birçok kişi işsiz kalmaktadır. Şehrimizde normalde açık öğretim fakültesiyle beraber 106 bin öğrenci barınmakta ve eğitim görmektedir. Fakat üniversiteler kapalı kaldığı için 106 bin adet öğrenci şehrimizde bulunmamakta ve bu da şehrimizin ticari anlamda aylık 160 milyon liralık bir ticaretten olmasına sebebiyet vermektedir. Tabii ki sağlık bütün her şeyden önemli lakin bir karar alınırken olayın kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlerin de dikkat edilerek hareket edilmeli. Bu esnaf için, ekonomi için daha hayırlı olacaktır. Bir önceki açıklamamız da bu doğrultuda olmuştu ancak hiçbir yetkili, kurum, kuruluş tarafımıza hiçbir dönüş yapmadı ve kararlarda herhangi bir değişiklikte bulunmadı. Vakaların yoğun olduğu Ankara'daki Gazi Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Düzce, Bilkent, Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi üniversiteler eğitim öğretime başlayacaklarını açıkladı. Vakalar bu illerde oldukça yoğun bir şekilde seyretmekteydi. Eskişehir ise vakaların normal, hatta az seyrettiği bir ildi. Vakalar bu denli az iken üniversitelerin neden açılmadığını buradan yetkililere sormak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında hibrit eğitimin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Lakin hiçbir kurumdan bununla ilgili bir girişim, sonuç yok. İşletmelerimizde birçok kişi çalıştırıyoruz, ama dükkân kapatma durumlarında hepsi işsiz kalmakta. Tabii bu durum onların ailelerine ve ekonomiye yansımakta. Bizimle alakalı ekonomiyi iyileştirme paketleri ya da şehrimizde üniversitelerin açılması dahi bu süreci iyileştirmek için yeterli olacaktır. Alınacak kararın bir an önce alınmasını ve şehrin öğrenci hazırlıklarını da ona göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İşletmelerimiz ve tesislerimiz zaten sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Mart ayından beri kapalı olan birçok işletmemiz var ve her gün bunlara yenileri ekleniyor. İnsanlar her gün işsiz kalmaktadır. Çünkü bu bölge öğrenci odaklı bir bölgedir. Buradaki ticaret öğrencilerin ekseninde dönüyor. Öğrencilerin olmaması demek ticaretin birden çökmesi ve insanların işsiz kalmasına sebep oluyor. İllerdeki seyirlere göre karar verildiği göz önüne alındığında; hastalığın yüksek olduğu illerde okullar açılırken, hastalığın düşük seyrettiği ilimizde üniversitelerin açılmasının nedenini duymayı merakla bekliyoruz. Buna istinaden hâlihazırda yaklaşık 20 bin öğrencimiz zaten burada ikametine devam ediyor ama 86 bin potansiyeli burada ayarlayamıyoruz. Biz buradan odaların, birliklerin, kuruluşların bir araya gelip sesimizi daha üst noktalara taşımak ve üniversitelerin Eskişehir’de açılmasını talep ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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