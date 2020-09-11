Eskişehir’de sararan ilk yapraklar yere düştü

Sonbahar mevsimin başlaması ile Eskişehir’de sararan ilk yapraklar yere düşmeye başlayınca güzel görüntüler oluşturmaya başladı.

Eylül ayına girilmesi ile birlikte dallarından koparak yere düşen sararmış yapraklar Eskişehir’in güzelliklerine güzellik katmayı başladı. Sonbaharın simgesi olan ve kışı hatırlatan sararmış yapraklar ağaçların yoğun olduğu park ve bahçeleri süslüyor. Ekolojik olarak yaz mevsimin bitmesi ve soğuk havaların başlamasının habercisi olan sararmış yaprakların dökülmesi, ayni zamanda aşk, acı, ayrılık, ihtiyarlığı ve hayatın sonu gibi manevi anlamları da beraberine taşıyor. Ayrıca yaprakların dökülmesi doğada da oldukça önemli bir görevi var. Ormanlarda dökülen yapraklar yeryüzünde bir örtü oluşturup kışın soğuk havalarından bitkinin kökenini donmaktan muhafaza edip yaz sıcaklıklarda ise yere düşen bu yapraklar bitki ve ağaçların kökünde nem korumasını neden oluyor.

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