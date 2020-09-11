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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta aslan payı büyük ölçekli girişimlerin

İHA

İhracatta aslan payı büyük ölçekli girişimlerin

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracatın yüzde 43,7'sini, ithalatın ise yüzde 62,3'ünü büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdiğini, ihracatta en büyük payın büyük ölçekli girişimlerde olduğunu belirterek bunun küçük ve orta ölçekli işletmeler lehine çevrilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
TÜİK tarafından açıklanan ‘Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri’ verilerini değerlendiren Kesikbaş, Türk KOBİ’lerinin ülkemizdeki istihdamın yüzde 73’ünü, katma değerin yüzde 50,6’sını ve yatırımların yüzde 58,3’ünü oluşturduğunun belirtti. Kesikbaş, “Ancak KOBİ'lerin ihracattaki payına baktığımızda bunun sadece yüzde 37,7 olduğunu görmekteyiz. KOBİ'ler ihracatın arttırılmasında önemli rol oynamakta. Ülkemizin ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi için ihracatçı KOBİ'lerin sayısının ve ihracat miktarlarının artırılması gerekmekte” dedi.
Bir çok programda firmalara verilen destek oranı bölgelerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak belirlendiğini de hatırlatan Kesikbaş, “Türkiye söz konusu KOBİ destek programları ile Avrupa standartlarını uygulayarak, KOBİ ve bölgelerin bu programlardan benzer şekilde istifade etmesini sağlayarak ihracat hedeflerini yakalayabilir” yorumunda bulundu.
İthalat ve ihracat girişim sayıları ortaya kondu
TÜİK verilerine göre toplam ithalatın yüzde 10,2'sini 19 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptığını bildiren Kesikbaş, İthalatta, 1049 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payının yüzde 11,9, 50249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payın ise yüzde 15,6 olduğunu ifade ederek, TÜİK verilerini paylaştı,
“Verilere göre 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payının yüzde 62,3 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 4.0'ını oluşturdu. İhracatın yüzde 43,1'ini, ithalatın ise yüzde 57,5'ini ilk 100 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 15,7'sini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 23,4'ünü gerçekleştirdi.
Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2019 yılında 84 bin 332 girişim ihracat, 71 bin 88 girişim ithalat yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat yapan girişimlerin yüzde 99,9'unun, ithalat yapan girişimlerin ise yüzde 97'sinin bilgilerine ulaşıldı. Bu girişimler toplam ihracatın ve ithalatın yaklaşık yüzde 100'ünü gerçekleştirdi.
Sanayi sektörü dış ticaret lideri
Dış ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi. Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56,8'ini, ithalatın ise yüzde 53,4'ünü sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 39,7, ithalattaki payı ise yüzde 32,5 düzeyinde gerçekleşti. Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının yüzde 48,7'sini AB 27 ülkelerine, yüzde 14,7'sini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine, yüzde 11,9'unu ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

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