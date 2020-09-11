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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de bu yıl 12 bin ton elma hasadı bekleniyor

İHA

Eskişehir'de bu yıl 12 bin ton elma hasadı bekleniyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, tesis edilmeye başlanılan tam bodur ve organik elma bahçelerinden bu yıl 12 bin ton civarında elma hasat edilmesinin beklendiğini belirtti.
Dr. Sever, Çifteler ilçesinde özel bir firma tarafından kurulan elma bahçesi tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında tesisler ile ilgili bilgiler veren firma yetkilisi, bölgede 10 bin dekar elma bahçe tesislerinin bulunduğunu ve uzun vadede daha fazla elma bahçesi tesis ederek bölgeye soğuk hava deposu ve paketleme tesisinin kurulmasının hedeflendiği belirtildi.
İl Müdürü Dr. Emine Sever ise yaptığı açıklamada; 2015 yılından itibaren tesis edilmeye başlanılan tam bodur ve organik elma bahçelerinden bu yıl 12 bin ton civarında elma hasat edilmesinin beklendiğini belirtti. Organik olarak üretilen ürünlerin doğa ve canlılara dost üretim şekliyle üretilen ürünler olduğunu belirten Sever,bu ürünlerin tüm üretim ve satış aşamalarında İl Müdürlüğü ile akredite kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edilerek sertifikalandırıldığını ve tüketicilere sağlıklı ve güvenli olarak çeşitli ürün formlarında sunulduğunu söyledi. Gala, golden, pink lady, granny smith ve scarlet çeşitleri ile tam bodur meyve bahçelerine sahip organik üretim yapılan tesislerde gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasının Eskişehir’de bir avantaj olarak elde edilen meyvelerin renklerinin parlak ve aromalarının da çok yüksek olduğunu belirten İl Müdürü Sever, daimi olarak 100 işçinin çalıştığı tesislerde hasat sezonunda bu sayının 500 kişiye kadar çıktığını belirtti. Bu yıl toplanan meyvelerin, meyve suyu, meyve pulbu ve taze meyve olarak raflardaki yerini aldığını belirten Sever, ürünlerinin organik sertifikaya sahip olması sebebiyle bebek mamalarında da kullanıldığını ve söz konusu firmanın üretilen ürünlerinin çoğunun konsantre olarak veya pulp olarak yurt dışına gönderilmesi ile de ülkemize önemli miktarda döviz girişi sağlandığını ifade etti. Eskişehir'in artık organik elma yetiştiriciliğinde de önemli bir yere sahip olarak söz sahibi olacağını ifade eden Sever, söz konusu firmaya Bakanlığın desteklemeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 3 milyon 266 bin 812 TL hibe destekleme verildiğini ve bundan sonra da üreticileri desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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