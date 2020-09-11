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Beylikova’da hizmet araçları ve yatırımların kazasız belasız bitmesi için kurban kesildi

İHA

Beylikova Belediyesine yeni alınan hizmet araçları ve ilçedeki yapımı devam eden yatırımlar için kurban kesim töreni yapıldı.

Beylikova’da hizmet araçları ve yatırımların kazasız belasız bitmesi için kurban kesildi

Beylikova Belediyesine yeni alınan hizmet araçları ve ilçedeki yapımı devam eden yatırımlar için kurban kesim töreni yapıldı.
Törene, Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp, Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, İlçe Müftüsü Selim Demir ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Yeni alınan hizmet araçların ve ilçedeki yapılan yatırımların kazasız belasız bitmesi için dualar edilerek, kurban kesildi. Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığını konuşmada, belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek bir açıklamada bulundu. Alp açıklamasında, "Belediyemizce iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak mevcut iki adet iş makineleri ile ihtiyaca cevap vermekte zorlanmaktaydı. Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bir adet loder kazıcı yükleyici iş makinesi Devlet Malzeme Ofisinden satın aldık. Beylikova’daki tüm sokakları sıcak asfalt ve kaldırım parke ile döşedik, bundan dolayı temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, daha temiz Beylikova için ikinci sıfır yol süpürge makinası aldık. Belediye bünyesine geçen Beylikova Sulama Barajı ve Sulama kooperatifindeki iş yoğunluğu ve personelin vatandaşa daha hızlı çözümler bulması için sıfır kamyonet aldık. Bir yandan ilçede bulunan tüm parkları yenileme çalışlarını başlattık. Ayrıca ilçemize, içerisinde dinlenme ve eğlenme yerlerinin olduğu, kafe ve restoranların yer aldığı iki adet Millet Bahçesi’nin inşaatına başladık ve en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Halkımızın daha modern, güvenli ve temiz bir ortamda Pazar ihtiyaçlarını karşılamaları için ilçemize 2.100 m2 kapalı alana sahip Kapalı Pazar Yeri inşaatına başladık ve en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Kapalı Pazar Yerinin hemen yanına 1.000 m2 alana sahip Gençlik Merkezinin inşaatına başladık. Gençlik Merkezinin içerisine Pazar alışverişi için gelen vatandaşlarımızın dinlenmeleri ve beklerken hoş vakit geçirmeleri için bekleme ve dinlenme odaları, bebek bakım odası ve eğlenme alanı gibi alanlar yerleştiriyoruz. İlçemizde bulunan ve futbol oynamaya müsait olmayan eski çim sahamızı yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla içerisinde 200 metrekarelik idari binanın, giyinme ve dinlenme odalarının, hakem odalarının ve 500 kişilik tribünün yer aldığı modern bir sentetik çim sahanın yapım çalışmalarına başladık ve kısa sürede hizmete açacağız. Belediyemize ait eski hamamın modern bir şekilde restorasyonunu yaptırdık. İçinde sauna, buhar odaları, duş odaları, giyinme odaları ve dinlenme alanının olduğu hamamımız faaliyete hazır hale geldi fakat tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı açılışını yapmadık. En yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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