Eskişehir'e şehit ateşi düştü



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar´ın (30) acı haberi Eskişehir´in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal İlören Mahallesi´nde oturan ailesine ulaştı. Acılı şehit babası Sabri Uyar, "Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm" dedi.

Eskişehir´in Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi´nde çiftçilik yapan Sabri ve Hatice Uyar´ın 5 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar, Van´ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Uyar´ın acı haberi yaklaşık 200 nüfuslu İlören Mahallesi´nde oturan ailesine verildi. Şehit ailesinin oturduğu ev ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Baba Sabri Uyar, evlerinin bahçesinde taziyeleri kabul etti. Acılı baba Uyar 2 oğlunun daha asker olduğunu ifade ederek, "Oğlum Kurban Bayramı´nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti, uzun süre izin kullandı 20 gün kadar. Dün akşam da telefonla görüştük. Hatırımızı sordu, iyi olduğumuzu söyledik. Bir yere gideceği zaman `göreve gidiyorum´ diye söylerdi. Hakkınızı helal edin derdi. Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker, biri de 10 yaşında var. O büyüsün onu da askere göndereceğim. Bunu da böyle bilsinler. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam" dedi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Pınar Uyar ile evli olan ve 1 yaşında Sabri Mete isminde erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar´ın ağabeylerinden birinin uzman çavuş, diğerinin ise sözleşmeli er olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar´ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından İlören Mahallesi´nde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar Engin ÖZMENCaner AKSU

2020-09-11 20:31:54



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