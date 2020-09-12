Zabıtadan yaya yoğunluğu olan bölgelerde maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısı

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüse karşı gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Eskişehirlilere pandemi ile birlikte devam eden normalleşme sürecinde, tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yaya yoğunluğunun yaşandığı noktalarda vatandaşları bilgilendiren ekipler, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi hususlarda uyarılarda bulunuyor. Maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske takmayan ya da yanlış şekilde takan vatandaşları ikaz ediyor. Ayrıca araçlardan yapılan anonslar ile de maske kullanımının önemi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hususlarına dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar ise, koronavirüse karşı toplum sağlığının korunması adına Tepebaşı Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları beğeni ile karşıladıklarını ifade ediyor.

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