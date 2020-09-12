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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saha personeline iş sağlığı denetimi

İHA

Saha personeline iş sağlığı denetimi

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde sahada görev yapan personellere iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı.
İş güvenliği uzmanları, çalışmalar sırasında karşılaşılabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan personeli sahada denetledi.
Yetkiler, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptıkları çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinin, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanların ve vatandaşların sağlığını, güvenliğini destekleyen, önleyen, kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar için çalışanları uyardıklarını söyleyen yetkililer, “Bu konudaki hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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