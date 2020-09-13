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Kum fırtınası ve yağış Günyüzü'nde hasara yol açtı Mezarlıkta yangın çıktı, konteyner devirildi, onlarca ağaç yerinden koptu

İHA

Kum fırtınası ve yağış Günyüzü'nde hasara yol açtı Mezarlıkta yangın çıktı, konteyner devirildi, onlarca ağaç yerinden koptu

Dün akşam saatlerine doğru Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasından Eskişehir’in Günyüzü ilçesi de olumsuz etkilenirken, ilçede bulunan bir mezarlıktaki yangın çıktı, yerleşim bölgelerinde birçok hasar meydana geldi.
Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini gösterdi. İlk önce Ankara’nın Polatlı’dan çıkan ve daha sonra bölgeye yayılan fırtına nedeniyle ilçenin Ayvalı mahallesinde elektrik kabloları birbirine değmesi sonucu oluşan kıvılcım yangına sebep oldu. Mahalle mezarlığının yarısından fazlası alev alev yandı. Şehitlerin de yattığı, ağaçların tutuştuğu mezarda çıkan yangın haberi alan vatandaşlar ilk mücadele yapsa da rüzgarla hızlı alev alan yangın mezarlığa büyük zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ot ve küçük ağaçların kül olduğu yangını daha da fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur ilçenin birçok yerde hasara neden oldu. İlçenin Kavuncu mahallesinde içinde bir vatandaşın yaşadığı bir konteyner devirirken, vatandaş kurtarılarak sığınma evine götürüldü. Ayrıca fırtınadan en çok zarar gören ilçenin Kavuncu, Yeşilyaka ve Ayvalı mahallelerinde onlarca ağaç yerinden kopararak vatandaşın yollar ve bahçelere düşerek onları zor anları yaşattı.

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