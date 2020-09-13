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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı'nın geleceğine katkı sağlıyorlar

İHA

Tepebaşı'nın geleceğine katkı sağlıyorlar

Tepebaşı Belediyesi tarafından kent halkının hizmetine sunulan elektrikli araçlar, sağladığı mali tasarrufun yanı sıra çevre dostu olmaları ile Tepebaşı’nın geleceğine de katkı sağlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, REMOURBANAkıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan kazandığı hibe ile edindiği karbon salınımını azaltan 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs ve 22 adet hibrit araç ile Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’nde (ESPEDAL) yer alan 30 bisiklet ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi, 2016 yılının Mart ayında Türkiye’de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediyelerden biri olarak temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor. Elektrikli otobüs konusunda eğitimli 4 sürücü tarafından kullanılan araçlar Tepebaşı Belediyesinin vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetlerinde kullanılırken, elektrikli araçların her biri haftalık ortalama 400 kilometre mesafe katediyor. Tam dolu aküleriyle 300 kilometre yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda ise 24 kilowatt gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor.
2015 yılının Ekim ayında hizmete giren hibrit araçlar, kendini şarj edebilen yüzde 50yüzde 70’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Karbon salınımını azaltan bu araçlar temiz çevre ile toplum sağlığını korurken, belediyenin şehir içi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılıyor. Büyük tasarruf sağlayan araçlar, vatandaşların da beğenisini topluyor.
Öte yandan 2018 yılının Haziran ayında hizmete giren Tepebaşı Belediyesinin bir diğer ulaşım hizmeti olan ESPEDAL’da ise 30 adet elektrikli bisiklet bulunuyor. Vatandaşlar bisikletlerden Aşağı Söğütönü Yaşam Köyü, Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri ve Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı karşısında bulunan 3 adet istasyondan kiralama yöntemiyle paylaşımlı olarak faydalanabiliyor.

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