Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

DHA

Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 kadar akrobasi pilotunun katıldığı hava gösterileri heyecanlı anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz ve merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle büyük beğeni topladı.
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 5'inci kez hava gösterileri düzenledi. Geçen yıllarda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği gösteriler bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken, 10 kamera ile merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gösterilerde Türk Hava Kuvvetleri 201'inci filo paraşüt atlayışının yanı sıra İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı´na bağlı S-70 sikorsky helikopterleri, Mor Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü´ne bağlı 3 helikopter yer aldı. Gösterilerin finalini ise Solotürk yaptı. Ayrıca M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 Turkish Delight, Mustang P-51D Ferocious Frankie, T-6 G Texan Happy Hour, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.
GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, önceki gün 'Pars' adını verdiklerini erkek bebeğini dünyaya getirdiği için bu yılki gösterilerde yer almadı. Yine Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi de büyük beğeni topladı.
TORUNU İÇİN KALP ÇİZDİ
Havada yaptığı zor manevralarla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Öztürk, torunu Pars için dumanlı manevrayla kalp şekli çizdi. Pandemi dönemine rağmen gösterileri de seyircisiz de olsa yaptıklarını ifade eden Ali İsmet Öztürk, "Çok güzel bir uçuş oldu. Hava da sıcak, 32 derece gibi bir ısı vardı ama mor menekşe çok güzel performans veriyor. Sıcak havalarda performansın daha düşük olması beklenir. Aynı zamanda sıcak hava beni de çok etkiliyor. O sebeple sıcak hava uçuşları bir hayli zor oluyor. Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5'inci defa düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99'u pandemi sebebi ile iptal olmuşken, burada bu şekilde bir organizasyon yapmak mümkün oldu. Ayrıca ben iki gün önce dede oldum, o yüzden havada çizdiğim kalbi bugün Pars için yaptım" dedi.
FİNALİ SOLOTÜRK YAPTI
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nde bu yıl 5´incisi düzenlenen hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri´nin göz bebeği olan Solotürk yaptı. Solotürk´ün havadaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-13 18:07:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tepebaşı'nın geleceğine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Tepebaşı'nın geleceğine katkı sağlıyorlar
Sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama
Asya Kültür ve Spor Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Asya Kültür ve Spor Parkı yenileniyor
300 TL'lik dezenfekte aparatını 70 liraya mal ettiler
YEREL HABERLER 300 TL'lik dezenfekte aparatını 70 liraya mal ettiler
KPSS'de adaylar içeride yakınları dışarıda ter döktü
YEREL HABERLER KPSS'de adaylar içeride yakınları dışarıda ter döktü
Minik Arda sağlığına Türkiye’de kavuştu Anne Pınar Şeneryiğit; “Almanya’da günde 2 saat tedavi vermedikleri için biz de buraya gelmeye karar verdik”
YEREL HABERLER Minik Arda sağlığına Türkiye’de kavuştu Anne Pınar ...
'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı
YEREL HABERLER 'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye ...
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü'nde hasara yol açtı Mezarlıkta yangın çıktı, konteyner devirildi, onlarca ağaç yerinden koptu
YEREL HABERLER Kum fırtınası ve yağış Günyüzü'nde hasara yol ...
Günyüzü'nde fırtına ve şiddetli yağış Pek rastlanmayan kum fırtınası halkı şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Günyüzü'nde fırtına ve şiddetli yağış Pek ...
Eskişehir’de kalp şeklinde simit Satışları düşünce kalp şeklinde yaptırdığı simitler yarım saatte bitti
YEREL HABERLER Eskişehir’de kalp şeklinde simit Satışları düşünce ...
Şehit eşini `bizde asker bitmez´ diyerek uğurladı / fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit eşini `bizde asker bitmez´ diyerek uğurladı / ...
Küçük yarbay Sabri Mete şehit babasını asker amcalarıyla böyle uğurladı Eskişehirli Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Uyar’ın eşi Pınar Uyar: “Bizde asker bitmez, oğlum da asker olacak”
YEREL HABERLER Küçük yarbay Sabri Mete şehit babasını asker ...
Şehit eşini `bizde asker bitmez´ diyerek uğurladı
YEREL HABERLER Şehit eşini `bizde asker bitmez´ diyerek uğurladı
Sıcak hava yerini yağmura bırakacak Meteoroloji’den vatandaşlara yağmur uyarısı
YEREL HABERLER Sıcak hava yerini yağmura bırakacak Meteoroloji’den ...
Saha personeline iş sağlığı denetimi
YEREL HABERLER Saha personeline iş sağlığı denetimi
Zabıtadan yaya yoğunluğu olan bölgelerde maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Zabıtadan yaya yoğunluğu olan bölgelerde maske ...
Nefes darlığı ve çabuk yorulma ‘kalp yetersizliği’ belirtisi olabilir Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Utku Şenol; “Kalp yetersizliği özellikle nefes darlığı ve buna eşlik eden çabuk yorulma gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır” “El bileğinden anjiyoda işlemden 2 saat sonra hastanın normal hayatına dönebiliyor”
YEREL HABERLER Nefes darlığı ve çabuk yorulma ‘kalp yetersizliği’ ...
Tarlada 1 lira olan sofralık domates 4 katı fiyatla mutfağa giriyor Sofralık domates hasadı başladı Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Domates tarlada 1 lira, pazarda 2-2 buçuk lira markette ise 4 lira” "Domates azalmasına rağmen fiyat düşük"
YEREL HABERLER Tarlada 1 lira olan sofralık domates 4 katı fiyatla ...
Eskişehir'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Eskişehir'e şehit ateşi düştü
Eskişehir’e şehit ateşi düştü Şehit babası Sabri Uyar: “Benim 2 çocuğum daha asker oğlumun kanını yerde bıraktırmam”
YEREL HABERLER Eskişehir’e şehit ateşi düştü Şehit babası Sabri ...
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Korona virüs ...
Beylikova’da hizmet araçları ve yatırımların kazasız belasız bitmesi için kurban kesildi
YEREL HABERLER Beylikova’da hizmet araçları ve yatırımların kazasız ...
Eskişehir'de bu yıl 12 bin ton elma hasadı bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de bu yıl 12 bin ton elma hasadı bekleniyor
Başkan Ataç’tan İl Jandarma Komutanı Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan İl Jandarma Komutanı Atasoy’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X