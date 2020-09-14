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Sağlıklı bir kalp için bunlara dikkat Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Recep Tüten: "Yanlış beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşam gibi faktörler kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor"

İHA

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Recep Tüten, yanlış beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşam gibi faktörlerin kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sağlıklı bir kalp için bunlara dikkat Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Recep Tüten: "Yanlış beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşam gibi faktörler kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor"

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Recep Tüten, yanlış beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşam gibi faktörlerin kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtti.
Kalp ve damar hastalıklarının tüm bedeni ilgilendirdiğini belirten Tüten, bir böbrek rahatsızlığının veya kas hastalığının damarlarla ilgili sorunlardan kaynaklanabildiğini aktardı. Kalp damar hastalıkları denince tüm bedende yaygın organların fonksiyonlarının anlaşılması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Tüten, “Bazı koroner hastalıklar hiç tedavisiz, bazıları ilaçla tedavi edilebilirken, daha ciddi ve ilerlemiş vakalarda cerrahi devreye girmektedir” diye konuştu.

"Damarlar da yağlanır"
Genetiğin yanı sıra damar hastalıklarında yaşam tarzının da belirleyici olduğunu aktaran Op. Dr. Recep Tüten, “Örneğin obezitede; nasıl vücudun yağlandığı gözle görülebiliyorsa tüm damarlarda da aynı şekilde bir yağ yerleşmesi söz konusu olur, bu; damarın akışkanlığını ve yapısını olumsuz etkiler ve sonuçta bu damarı etkileyen organlarda bozukluklar ortaya çıkmaya başlar” şeklinde konuştu.

"En kötüsü sigara"
Kalp ve damar sağlığında sigaranın en ciddi olumsuz etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Op. Dr. Tüten, “Tüm bedeni ve hücreleri olumsuz etkileyen sigara, damarları da çok olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında her gün alkol alınması ve bununla birlikte alınan yağlı çerezler ve alkol sonrası fiziksel faaliyetlerin azalarak uykuya geçilmesi de zararın boyutunu arttıran faktörlerdendir” dedi.

"Bioritmimize uygun beslenmeliyiz"
“Kalp ve damar hastalıklarına yakalanmamak için bioritmimize uygun beslenmeliyiz” diye konuşan Op. Dr. Recep Tüten, şunları söyledi:
“Bir insan yaşadığı yerdeki gıdaların tümünü değişimli olarak tüketme eğiliminde olmalıdır. Öbür türlü tek tip, hamur işi, et ürünleri ile beslenme uygun değildir. Çok yemek yenmesi büyük bir sorundur, az yemeye alışılmalı ve bence acıkmadan yemek yenmemelidir. Çok yağlı besinler tüketmekten kaçınmalıyız. Mümkün olduğunda az yemeliyiz.”
Günümüzdeki en eksik şeylerden birinin ise bedenin dinlenmesi olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Recep Tüten, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uyku çok önemlidir, tüm hücresel düzeyde olduğu gibi kardiyovasküler sistemde de çok önemlidir, immün sisteminin güçlenmesi için uyku gereklidir. Bunun da belli saatleri vardır, gece 02:0003:00’dan sonra uyuyup, 10 saat uyumak uygun değildir, 22:00 ile 23:00 saatleri arasında uykuya geçmek doğru olandır. Fiziksel olarak da aktif olmak gereklidir, ağır ve hareketsiz bir yaşam, istediğimiz, sağlıklı bir yaşam biçimi değildir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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