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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi üretimindeki artış umut veriyor

İHA

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Aylık bazdaki sanayi üretimi ve ciro endeksindeki artış umut vermeye devam ediyor. İhracattaki artış hızlı olmasa da devam ediyor. Piyasayı hareketlendirilecek yeni adımlar bekliyoruz" dedi.

Sanayi üretimindeki artış umut veriyor

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Aylık bazdaki sanayi üretimi ve ciro endeksindeki artış umut vermeye devam ediyor. İhracattaki artış hızlı olmasa da devam ediyor. Piyasayı hareketlendirilecek yeni adımlar bekliyoruz” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye’nin sanayi üretimi, nisan ayında en düşük düzeyi gördükten sonra yaşadığı güçlü toparlanmayı temmuz ayında da sürdürmeye devam ederken 119,3 puana çıktı. Endeksteki artış aylık bazda yüzde 8,5, yıllık bazda ise yüzde 4,4 oldu. Nisan ayına göre, endeksteki toparlanma yüzde 50'nin üzerine çıkmış oldu. Sanayinin alt kalemleri incelendiğinde, 2020 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,4 artmış durumda.

"Sanayimiz ekonomin can damarı"
Açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Pandemi sonrasında ekonomide özellikle imalat sanayi yönünde ciddi bir toparlanma olduğunu açıklanan verilerde teyit ediyor. Sahada yaşadığımız olumlu gelişmeleri açıklanan bu rakamlarda doğruluyor. İhracatımızda hızlı olmasa da bir toparlanma var. Kredilerde yaşanan genişlemenin etkisiyle inşaat ve otomotiv sektöründe ciddi bir canlanma oldu. Bu piyasaları ve birçok sektörü hareketlendirdi. Her ne kadar kedi faizlerinde son zamanlarda bir yükseliş olsa da sektörel canlılık devam ediyor. Piyasadaki nakit akışının yavaşlamış olması iç piyasada ki bundan sonraki hareketliliği bir miktar azaltabilir. Otomotiv ve inşaat grubunda devam eden hareketliliğin öncü veri bir olduğunu düşünüyoruz. İç piyasada krediye ulaşmada yaşanan sorunlar ve kredi faizlerindeki yükseliş fren etkisi yapabilir. Hükümetimizden piyasayı hareketlendirilecek başka yeni tedbir ve adımlar bekliyoruz. Açıklanan verilerde dikkat çeken önemli bir husus, özellikle sermaye malı ve dayanıklı tüketim malı kalemlerindeki yüksek artışın, ileriye yönelik bekleyişlerimizin olumlu yönde oluşmasına ciddi katkı sağladığını özellikle belirtmeliyim. Aynı şekilde Eskişehir OSB’deki sanayinin elektrik ve doğalgaz tüketim verilerine baktığımızda da bu büyümeyi teyit eden veriler görüyoruz. Temmuz ve ağustos ayında OSB’de ki doğalgaz ve elektrik tüketim rakamları olumlu bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Sanayimiz her yönüyle ekonomimizin can damarı olmayı sürdürüyor. Açıklanan verilere aylık bazda baktığımızda sanayinin alt sektörlerinde, 2020 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,4 artmış” dedi.

"Sanayiye destek, ekonomiye destektir"
TÜİK tarafından açıklanan aylık ciro endeksi verilerini de değerlendiren Başkan Küpeli, “TÜİK aylık verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise, 2020 yılı temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,2, inşaat ciro endeksi yüzde 14,9, ticaret ciro endeksi yüzde 32,9 artarken, sadece hizmet ciro endeksinin yüzde 12,5 oranında azaldığı tespit edildi. Pandemi dönemi özellikle yıllık bazda hizmet sektörünü ciddi ölçüde etkilemiş durumda. Verilerde bunu gösteriyor. Bu dönemde sanayimizin güçlü yapısı ve ekonomide sahip olduğu büyük pay, ekonomiyi ayakta tutmaya ve sürüklemeye devam ediyor. O yüzden sanayiye sağlanan her destek, aslında ekonomiye ve geleceğimize olan bir destektir. Bilindiği üzere pandemi döneminde devletimizin destek amacıyla ertelediği SGK ve vergi ödemelerinin ödeme zamanı yaklaşıyor. Devletin bu ödemeleri 2021 yılına öteleyerek, zamana ve uygun taksitlere yayılması tüm kesimler açısından büyük yarar sağlayacaktır. Bu dönemde başta KOBİ’lerimiz olmak üzere birçok işletmenin finansman dengesi ciddi ölçüde bozulmuş durumda, bu işletmelerimizin yaşamasını ve büyümesini sağlayacak, iç piyasayı canlandıracak yeni vergi düzenlemelerinin yapılmasına ihtiyaç var. Özellikle ihracata yönelik ve yüksek katma değer sağlayacak sektörlerin ve yatırımların bu dönemde daha fazla desteklemeliyiz. Bu yatırımların şimdi yapılması, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Aynı şekilde iç piyasaya canlılık sağlayacak şekilde yeni vergi ve ÖTV düzenlemelerinin de hızla yapılması, 2020 yılının kalan döneminin daha iyi geçmesini sağlayacağı gibi, işsizliğinde çözümüne katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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