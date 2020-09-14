Çoban, topladığı doğal taşlarla öğrencilere ışık oluyor

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çobanlık yapan Gürol Yılmaz, hayvanlarını otlattığı sırada topladığı çeşitli maden taşlarını öğrencilere gösterilmesi üzerine İlçe Kaymakamlığına verdi.

Beylikova İlçesi Mimikler Mahallesinde yaşayan Gürol Yılmaz, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Hayvanlarını otlatmak için civarda bulunan yeşil alanlar ve dağlarda vaktini geçiren Yılmaz, güzergâhında yer alan değişik doğal ve madeni taşları topluyor. Çeşitli maden elementlerini içeren doğal taşların korunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Çobanlık yaparken, ilginç taşları topluyorum. Ardından bunları biraz biriktiği zaman kaymakamlığa teslim ediyorum. Okullarda öğrencilere anlatılmasını istiyorum. Bölgemizde yaşayan çocuklarımızın bu taşları öğrenmeleri derslerinde de faydası olacaktır. Kitaplardan değil, canlı görmüş oluyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.