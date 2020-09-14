İnönü istasyon yolunda çalışmalar tamamlandı

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Eskişehir İnönü ilçesinde istasyon yolu yapım çalışması tamamlandı.

Uzun yıllardır yapılamayan, ilçe sakinlerinin ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı 2 kilometrelik istasyon yolu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sathi kaplama ile tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe halkı artık yolu daha rahat kullanabilecek. Daha rahat ve güvenli ulaşımdan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yol yapım çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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