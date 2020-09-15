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Sistem güncellemeleri eski modelleri yavaşlatıyor Güncellemeler kullanıcıları yeni telefonlara yöneltiyor Akıllı telefonların sorunsuz çalışması için güncelleme şart Korkmaz Sönmez: “Akıllı telefonlarda sistem güncellemesi yapılmadığı sürece cihaz geride kalır”

İHA

Akıllı telefonlara gelen sistem güncellemeleriyle beraber eski model telefonlar yavaşlayarak birçok yönden kullanılmaz hale geliyor ve kullanıcıların yeni modellere yönelmesine neden oluyor.

Sistem güncellemeleri eski modelleri yavaşlatıyor Güncellemeler kullanıcıları yeni telefonlara yöneltiyor Akıllı telefonların sorunsuz çalışması için güncelleme şart Korkmaz Sönmez: “Akıllı telefonlarda sistem güncellemesi yapılmadığı sürece cihaz geride kalır”

Akıllı telefonlara gelen sistem güncellemeleriyle beraber eski model telefonlar yavaşlayarak birçok yönden kullanılmaz hale geliyor ve kullanıcıların yeni modellere yönelmesine neden oluyor.
Akıllı telefonların sorunsuz bir şekilde kullanılması için sistem güncellemelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Sistem güncellemeleri, telefon içerisinde yer alan sorunların giderilmesi ve eksik dosyaların tamamlanması açısından önemli bir yer tutuyor. Kullanıcıların genellikle tercih ettiği “IOS” ve “Android” işletim sistemleri, yapılan güncellemelerin ardından yeni model telefonların daha sağlıklı kullanılmasını sağlarken eski model telefonların birçok yönden kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Bazı kullanıcılar telefonların güncellemeyi kaldıramamasından dolayı yeni model telefonları satın almayı tercih ederken bazıları ise eski telefonlarını güncelleme almadan kullanmaya çalışıyorlar. Eskişehir’de uzun yıllardan beri telefon tamirciliği ve satıcılığı yapan Korkmaz Sönmez, işletim sistemlerinin telefonları adeta güncelleme almaya zorladığını belirtti.

“Akıllı telefonlarda sistem güncellemesi yapılmadığı sürece cihaz geride kalır”
Telefonların sağlıklı bir şekilde çalışması için sistem güncellemelerinin düzenli yapılması gerektiğini ifade eden Korkmaz Sönmez, neredeyse her yıl yapılan güncellemelerin eski model telefonları kullanılmaz hale getirdiğini vurguladı. Telefon alırken kullanıcı dostu markaların tercih edilmesi gerektiğini tavsiye eden Sönmez, “Bir telefonun sağlıklı çalışabilmesi için elektronik aksamı dışında sistem de çok önemli. Akıllı telefonlarda sistem güncellemesi yapılmadığı sürece cihaz geride kalır, yavaşlar, uygulamaların kullanılmasını engeller ve son olarak cihazın kendini kapatmasına kadar süreç devam eder. Güncellemeler kapsamında en fazla güncelleme yazılımı alan sistem ise ‘IOS’. Yine telefonları en fazla neredeyse kullanım dışı olmaya bırakan sistem de IOS. Çok iyi bir telefon kullanıyor olabilirsiniz ancak kullandığınız telefon markasının da biraz kullanıcı dostu olması gerekiyor. Bu kapsamda IOS daha çok işletmelere ve işletme geleceğine yönelik bir sistem olduğundan dolayı çok fazla telefonu kullanılamaz hale getirebiliyor. Yakın zamanda bu sistemi kullanan iki telefon modeli güncelleme alamadığı için adeta tuşlu telefon görevi yapmaya başladı. Bir yıl içerisinde gelecek güncellemelerle bir üst versiyonlarda da aynı sorun oluşacak. Vatandaşların telefon alırken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Pazara hâkim olan diğer bir işletim sistemi Android’de de sistem yükseltmeleri oluyor ama 5 yıl önceki cihazını sistem dışı bırakmıyor. Bu sebeple bu işletim sistemine biraz daha kullanıcı dostu diyebiliyor. Akıllı telefon alırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Güncellemeler telefonda yaşanabilecek yazılım sorunlarının da önüne geçer”
Akıllı telefonlara gelen güncellemelerin, kullanıcılar tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz Sönmez, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Yeni gelen güncellemeler kullanıcı tarafından uygulanmadığında; titreşim, ekranda ve dokunmatikte bazı sorunlar meydana gelebiliyor. Bu durum da kullanıcıları mecburen sistem güncellemesine itiyor. Telefonlarımızı kullanmaya devam etmek istiyorsak, eğer ki versiyonu ve modeli yeterliyse sistem güncellemelerini aylık ya da haftalık olarak kablosuz internet bağlantısı ile kontrol etmemiz gerekiyor. Bu hem telefonun uzun ömürlü kullanımını sağlar, şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar ve telefonda yaşanabilecek yazılım sorunlarının da önüne geçer.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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