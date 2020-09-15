Süs havuzu çöp havuzuna döndü

Eskişehir şehir içi otobüs duraklarına çok yakın mesafedeki Alaaddin Parkı'nda bulunan süs havuzu, ilgisizlikten ve içine atılan çöplerden dolayı adeta çöp havuzuna döndü

Odunpazarı ilçesinin en uğrak noktalarından biri olan Alaaddin Parkı'ndaki süs havuzunun içler acısı görüntüsü görenleri üzüyor. Suyla buluştuğunda vatandaşların beğenisi kazanan havuzun içinde biriken çöpler kötü görüntüye neden oluyor. Parka gelen duyarsız vatandaşlar tarafından havuza atılan çöpler, havuzda her geçen gün birikiyor. Çevrede bulunan duyarlı vatandaşlar, havuza bu şekilde zarar verilmesinin yanlış olduğunu belirterek, çocukları ile geldikleri parkta güzel görüntüler görmek istediklerini ifade etti.

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