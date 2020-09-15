İlk yardım kurslarına katılmaya davet Sertifika sahibi olmayanların ilk yardım çabası daha tehlikeli olabilir ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden; "İlk yardım eğitimi almamış kişiler hasta veya yaralıyı kesinlikle kıpırdatmamalı, bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmamalı ve dokunmamalıdır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, sertifika sahibi olmayan ilk yardımcıların tehlike oluşturabileceğini uyarısında bulunarak vatandaşları sertifika edinmeye çağırdı.

Prof. Dr. Özden ilk yardımın, ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından hasta ya da yaralıya mevcut araç gereçlerle sağlık ekibi gelinceye kadar yapılan müdahaleler olduğunu belirtti. İlk yardımın, öncelikli amacının hasta veya yaralının yaşamsal fonksiyonlarının devam ettirmesine yardımcı olmak, durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesini kolaylaştırmak olduğunu anlatan Özden, "İlk yardım koruma, bilgilendirme ve kurtarma aşamalarından oluşur. Koruma ve bilgilendirme olaya tanık olan kişilerce, kurtarma ise mutlaka ilk yardım eğitimi almış kişilerce yapılmalıdır. Öncelikle yapılması gereken, olay yerinde olası tehlikelere karşı güvenliği sağlamaktır. Örneğin trafik kazası olayında kontak anahtarı kapatılmalı; gaz sızıntısı durumunda vana kapatılmalı, ortam havalandırılmalı ve kıvılcım oluşturacak araç gereçlerin kullanılmasına izin verilmemelidir. Olay yerinin işaretlenmesi, kalabalığın uzaklaştırılması, sigara içilmesinin engellenmesi, hasta/yaralının yerinden kımıldatılmaması oldukça önemlidir. Yaşam bulgusu yönünden değerlendirmede bulunarak en hızlı şekilde yardım kuruluşlarına (112) haber verilmesi hayati önem taşımaktadır. Bilgilendirmede bulunurken adres tarifi doğru yapılmalı, olay açıkça tanımlanmalı, hasta/yaralıların ne durumda oldukları aktarılmalıdır.” diye belirtti.



İlk yardım eğitimi alarak hayat kurtarabilirsiniz

Kurtarma aşamasının mutlaka ilk yardım eğitimi almış kişilerce yapılmasının gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özden, bilinçsiz müdahalenin hasta veya yaralının hayatını kaybedebilmesine neden olabileceği uyarısında bulunarak şöyle konuştu:

“İlk yardım eğitimi almamış kişiler hasta/yaralıyı kesinlikle kıpırdatmamalı, bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmamalıdır. Hasta/yaralıya dokunmamalıdır. Müdahale ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından yapılacaksa müdahale sırasında sakin, hızlı ve bilinçli davranılmalıdır. Bu aşamada durum değerlendirilmeli, hasta/yaralıya olumlu telkinde bulunulmalı, hasta/yaralı panikleyebileceği durumlardan uzak tutulmalı, alan kontrolü sağlanarak etraftaki kişiler yardım etmeye teşvik edilmeli, hasta/yaralıya gerekli müdahaleler yapılmalıdır.”



İlk yardım kurslarına katılmaya davet

Prof. Dr. Özden “Kanamalı olaylarda 5 ile 8 dakika içerisinde ölüm gerçekleşebilir. Ambulans bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine varamayacağı için orada bulunanlar, yaralı/yaralılara ilk yardımda bulunarak hayat kurtarabilir. İstatistiklere göre ilk 5 dakika içerisinde yapılacak müdahale ile mağdurların yüzde 10’u yaşamlarına devam edebilmektedir. Sağlık Bakanlığının İlk Yardım Yönetmeliğine göre ilk yardımcı olabilmek için Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak, ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartına sahip olmak gereklidir” hatırlatmasında bulunarak vatandaşları ilk yardım kurslarına katılmaya davet etti.

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