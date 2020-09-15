Evsel atık ilaçlar artık çevreyi kirletmeyecek

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde yapılacak çalışma ile evsel atık ilaçlar çöpe gitmeyecek. Oluşturulacak atık ilaç toplama noktaları ile ilaçlar, çevreyi kirletmeden imha edilecek.

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilecek evsel atık ilaç toplama çalışmasının tanıtımı Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım toplantısına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ve yönetimi, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyet Üyesi Yücel Yenilmez ve eczacılar katıldı. Yapılacak çalışma ile atık ilaçların çevreyi kirletmesini önlemek amacı ile oluşturulacak noktalarda toplanması amaçlanıyor.



“Eskişehir’in toprağını, havasını ve suyunu koruyoruz”

İlaçlardaki kimyasal maddelerin doğaya karışmasının önlenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Belki Türkiye’de ilklerden bir çalışma. Eczacılar Odası ve Tepebaşı Belediyesi’nin ortaklaşa bu projeyi yapması, sıfır atıktan bahsedilen bir zamanda böyle bir çalışmaya destek vermesi çok güzel. Tepebaşı Belediyesi bu konuda gerçekten çok ciddi yol almış bir belediye. Bunun temelinde çevrenin korunması, ekonomiye katkı, sürdürülebilir atık yönetimi bilinci oluşturulması var. Sıfır atık prensibine, atık ilaç konusunu da entegre etmemiz oldukça önemli. Belediyemiz, Türkiye’de atık toplama rakamlarını en üst seviyeye getirmiş kurumlardan bir tanesi. Bizim bu konuda tek yumuşak karnımız atık ilaç idi ve bugün bu da çözülüyor. Sıfır atıkta birçok çalışmalarımız oldu. Artık ilaçları Eskişehir Eczacılar Odası ve Sevgili Yücel Yenilmez’in katkıları ile hayata geçireceğiz. İlçemizdeki 40 eczanemizde bu çalışma yapılacak. Atık ilaçlar ile toprağa, suyu, havayı kirletiyoruz. Miladı geçmiş bir şurubu lavaboya dökünce arıtma sistemine gidiyor, yine oradan toprağa ve suya gidiyor. Aslında tehlikeli bir atık, ekolojik dengeyi ciddi olarak bozuyor. Bunlar zincir gibi birbirine bağlı. Artık bu konuda Eskişehir’in toprağını, havasını ve suyunu korumuş oluyoruz. Toplam 13 türde atık toplamış olacağız” sözlerini kullandı.



“Türkiye’de ilklerden biri”

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ise çalışma hakkında bilgiler verirken, “Bize eczacılık fakültesinde öğretilen bir şey vardı; ilaç, uygun doz, uygun zaman aralığı ve uygun hastalıkta kullanılmazsa zehirdir. Demek ki tonlarca zehir çevreye bulaşıyor. Bunu önlemek adına Tepebaşı Belediyesi ile ortaklaşa çalışmamızda son noktaya geldik. Atık ilaç toplama kutularımız, eczanelerimize yerleştirilecek. Vatandaşlarımız kullanmadıkları miladı geçmiş ilaçları eczanelere getirip bu kutulara bırakacaklar. Belediye ekiplerimiz de eczaneleri ziyaret edip atık ilaçları eczanelerden alıp çevre şartlarına uygun şekilde imhasını sağlayacaklar. Bu projenin gerçekleşmesinin asıl mimarı olan eski başkanımız Yücel Yenilmez’e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum; bize bu yakından ilgiyi gösterdikleri için. Ahmet Başkan’ın söylediği gibi; Türkiye’de ilklerden biriyiz bu aşamada. Türkiye’de çevre dostu belediyeciliğin öncülüğünü yapan Tepebaşı Belediyesi ile de bu işbirliği içerisinde olmamız beni ayrıca mutlu ediyor, tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Eczacılar Birliği Merkez Heyet Üyesi Yücel Yenilmez ise çalışmadan dolayı memnuniyetini belirterek, “Sağlıkçı olmanın kenti yönetmekteki önemini bu projede daha çok görüyoruz. Sonuçta sağlık sadece bedenen olmaz, sosyal yönden de insanların sağlığıyla ilgilenmek değerli. Hem odamıza hem de belediyemize tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Önce hekim sonra belediye başkanıyım”

Yenilmez’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Ataç da “Türkmenistan’da çok duru ve öz bir Türkçe kullanılıyor ve belediye başkanına da ‘kent hekimi’ diyorlar. Yerel yöneticilik yapan kişinin sağlıkçı olması da çok değerli bir avantaj. Ülkemiz de aslında sağlık açısından çok önemli bir birikime sahip. Ben de bu sebeple her zaman, ‘Önce hekim, sonra belediye başkanıyım’ derim.

Toplantıda daha sonra evsel atık ilaçların toplanacağı sarı renkteki kutular incelendi. Etkinlik, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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