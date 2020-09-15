Anadolu Üniversitesi’nden Türk mutfağına önemli katkı "Osmanlı Meyveli Etli Yemeklerinin Günümüz Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Kazandırılması” projesi eğitimini tamamlayan profesyonel aşçılar katılım belgelerini aldı

Türk mutfağının hak ettiği değeri görmesi ve milli yemek kültürünün işletmelere adapte edilmesini hedefleyen “Osmanlı Meyveli Etli Yemeklerinin Günümüz Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Kazandırılması” başlıklı projenin eğitim seti sona erdi.

Eskişehir’in belli otel ve restoranlarında çalışan profesyonel aşçılar, iki haftalık eğitimin sonunda katılım belgelerini aldı. Belge takdim törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar, EMYO Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öney ve Dr. Öğr. Üyesi İlkay Badurlar ile katılımcılar yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, projeye dair, “Anadolu Üniversitesi olarak bu projeyi önemli görüyoruz. Eğitimin sonunda katılım belgesi almayı hak kazanan herkesi tebrik ediyorum. Bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 yılını ‘Türk Mutfağı Yılı’ ilân etmesiyle gastronomi alanındaki kültürel değerler yeniden ön plana çıkarken, diğer yandan gıda ekonomisinin önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda hem Türk mutfağının gelişmesine hem de yiyecek içecek sektörüne ekonomik açıdan fayda sağlayacak olan projenin tamamlanmasıyla, öncelikle profesyonel aşçıların meyveli etli Osmanlı yemek tariflerini standart biçimde uygulayabilmesi planlanıyor. Proje kapsamında hazırlanan 2 haftalık eğitim setinde, Eskişehir’in belli otel ve restoranlarında çalışan profesyonel aşçılar her gün 4, toplamda 40 farklı tarif hazırlarken, bir yıl boyunca devam edecek projenin ilk ayağında aşçılar, eğitim öncesinde ve sonrasında mülakata girecek. Osmanlı mutfağında yer alan meyveli etli yemeklerin yiyecek ve içecek sektörüne kazandırılmasını ve işletmelerin bu bağlamda geliştirilmesini hedefleyen projenin yürütücülüğünü ise Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Osman Güldemir üstlenirken, proje danışmanlığında Prof. Dr. Aslı Afşar yer alıyor. Projenin araştırma ekibinde ise Öğr. Gör. Emrah Yıldız, Öğr. Gör. Gökhan Şallı, Seher Çelik, Onur Tugay ve Fatih Likoğlu bulunuyor.

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