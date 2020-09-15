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Eşeğinin işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

DHA

Eşeğinin işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesinde çifti Recep Çakır´a ait eşek işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi´nde oturan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57), bahçesinde baktığı eşeğini yaklaşık 2 kilometre ileride ölü olarak buldu. Veteriner hekimlerce yapılan incelemede eşeğin işkence edilerek ve gözleri oyularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı´na ve Cumhuriyet Savcılığı´na şikayette bulundu. Jandarmada ifade veren 2 şüpheli suçlamayı kabul etmezken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-15 17:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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