Eşeğinin işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesinde çifti Recep Çakır´a ait eşek işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi´nde oturan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57), bahçesinde baktığı eşeğini yaklaşık 2 kilometre ileride ölü olarak buldu. Veteriner hekimlerce yapılan incelemede eşeğin işkence edilerek ve gözleri oyularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı´na ve Cumhuriyet Savcılığı´na şikayette bulundu. Jandarmada ifade veren 2 şüpheli suçlamayı kabul etmezken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-09-15 17:21:19



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