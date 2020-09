Eskişehirspor´un borcu belli oldu

Kırmızı-siyahlı kulübün toplam borcu, 234 milyon 923 bin liraEngin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor Kulübü´nün düzenlenen mali genel kurulunda, 234 milyon 923 bin 904 lira borcu olduğu açıklandı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, acil borcun 130 milyon lira olduğunu ifade ederek, "FIFA ve TFF´de bekleyen futbolcu, teknik kadro ve diğer personele borcumuz 130 milyon lira. Biz bunu peşin ödemelerde 40-60 milyon lira ile kapatarak derdimizin yüzde 80´lik kısmından kurtulabiliriz" dedi. TFF 1´inci lig ekiplerinden Eskişehirspor´da Mali Genel Kurul toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi´nde yapıldı. Toplantıya; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt´un yanı sıra Eskişehirspor Kulübü Başkan Mustafa Akgören ve 70 kadar kulüp üyesi katıldı. Yönetim Kurulu üyelerince yapılan mali borçlara ilişkin açıklamada şu an kulübün borcunun 234 milyon 923 bin 904 lira olduğu ifade edildi. Kalem kalem anlatılan mali durumun ardından kulüp yönetimi oy birliği ile ibra edildi.

BAŞKAN MUSTAFA AKGÖREN: ESKİŞEHİR, ŞEHİR OLARAK BU BORCUN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜCE, KUVVETE SAHİP

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, güncel borcun döviz yükselişlerine göre her gün değiştiğini söyledi. Acil borcun 130 milyon lira olduğunu ifade eden Akgören, "Bu rakam her gün değişiyor, bazen artıyor, bazen azalıyor. Dövizin artışı borcumuzu çok etkiliyor. Dörtte biri döviz borcumuz var. Döviz yükseldikçe borç yüzde 40´larda kendi kendine arttı. Hem de faiz işlemeye devam ediyor. Bu borcu temelden çözecek bir yol bulmamız gerekiyor. Şehir bir araya gelirse, odalar bir araya gelirse, taraftar bir araya gelirse bu borcun yüzde 50´ye kadar kapabiliriz diye düşünüyorum. Birçok alacaklı temsilcisiyle görüşerek bu sonuca ulaştık. Acil olan 230 milyon liranın tamamı değil, dertten derde sokan 130 milyon lira civarında. FIFA ve TFF´de bekleyen futbolcu, teknik kadro ve diğer personele borcumuz 130 milyon lira. Biz bunu 40-60 milyon lira ile kapatarak derdimizin yüzde 80´lik kısmından kurtulabilir. Sondaki kısım devlete olan borçlar. Şahıs olarak büyük para ama şehir için büyük para değil. Şehir kenetlense 2.5 saate bulunabilecek bir para. Eskişehir, şehir olarak bu borcun üstesinden gelebilecek güce, kuvvete sahip" dedi.

VEFAKAR TARAFTAR KART PROJESİ

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, kulübe yeni gelir sağlayabilmek için `Vefakar´ adıyla bir taraftar kartı çıkaracaklarını ve bu karta sahip olanların şehirdeki mağaza, iş yeri ve sağlık sektörü gibi hizmetlerden yüzde olarak indirim kazanacağını söyledi. Vefakar taraftar kartı için 500 liralık bir bedel belirlendiğini anlatan Akgören, "Vefakar taraftar kartı çıkarıyoruz. Çalışmalar bitmek üzere. Bu kartın Eskişehir´de karşılığının olmasını istiyoruz. Taraftarın verdiği desteğinde karşılığını almasını istiyoruz. Örneğin sağlık sponsorumuz özel hastane, taraftar kartı olanlara yüzde 20 oranında indirim yapacağını açıkladı. Buna benzer firmaları çoğaltacağız. Hedeflerimizi, iş alanlarını belirledik. Kafeler, marketler, oto sanayi sitesi, özel hastane, kuyumcuları, spor salonlarını, beyaz eşyacıları, sigorta acentelerini önümüzdeki hafta dolaşıp, kart kampanyasına katılmasını rica edeceğiz. Oranlar sektörlere göre değişecektir. Bu kartı alanların ortalama yüzde 10 ile 25 arasında bir iş yerinden indirim alabileceğini düşünüyoruz. Sayıyı yukarı çekiyoruz, bu kartın ilk etapta 10 bin ile 50 bin arası, daha sonra iş yerlerinin artmasıyla 100 binleri aşmasını hedefliyoruz. Kart bedelinin ne kadar olması gerektiği üzerine tartıştık ve 500 lira olmasına karar verdik. Bu kartı 500 liraya alan arkadaşlar takıma ciddi yardım yapacağını ve karşılığında fazlasıyla alabileceğini düşünüyoruz. Umarım haklı çıkarız. Eskişehirspor taraftarının camiasının ve belediye, valilik, oda başkanlarının, tüm STK´ların, bu işi omuz atmasını önemli rica ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

