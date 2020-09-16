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112'den `hızır servis´: Ağır yaralı kadının evi 10 dakikada bulunup, hayatı kurtarıldı

DHA

112'den `hızır servis´: Ağır yaralı kadının evi 10 dakikada bulunup, hayatı kurtarıldı


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de engelli ve konuşma güçlüğü olan kız kardeşiyle yaşayan Nermin Çelik (87), tansiyonu yükselince düşüp, başını yere çarptı. Hemen 112 Acil'i aradı ancak konuşamadı ve adresini de veremedi. Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi görevlisi Gülçin İspir Orak (49) ile Dr. Pınar Elmacı (36), adresi 10 dakikada tespit ederek, ambulans yönlendirdi. Hastaneye kaldırılan Çelik, 3 gün kaldığı yoğun bakımdan sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine odaya alındı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde engelli ve konuşma güçlüğü olan kız kardeşiyle birlikte yaşayan Nermin Çelik, 11 Eylül gecesi saat 02.40 sıralarında tansiyonun yükselmesi üzerine düştü. Başını yere çarpıo ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayı başardı. Ancak görevlilere ne adresini verebildi ne de başına geleni söyleyebildi.
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi´nde görevli Gülçin İspir Orak ile Dr. Pınar Elmacı, 13 kez yapılan görüşmeyle, Nermin Çelik´in Gültepe Mahallesi Demiryurt Sokak'ta oturduğunu belirledi. 10 dakikada belirlenen adrede hemen ambulans yönlendirildi. Sokaktaki evleri tek tek dolaşan Çelik´in oturduğu daireyi tespit eden sağlık ekibi, ilk müdahale ile hayata döndürülen kadını, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürdü.  
3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Yüksek tansiyonun yanı sıra şeker, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunduğu öğrenilen Çelik, yoğun bakımda tedaviye alındı. 3 günlük yaşam savaşının ardından durumu iyiye giden Çelik, kardiyoloji servisine alındı.
Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi görevlisi Gülçin İspir Orak ile Dr. Pınar Elmacı hayatını kurtardığı Nermin Çelik´i hastanede odasında ziyaret etti. Sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Orak ve Elmacı, yaşlı kadının hayati tehlikesini atlatmasına çok sevindiklerini söyledi.
`KANIYOR, POLİS, AMBULANS´
Eskişehir 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi görevlisi evli ve 2 çocuk annesi olan Gülçin İspir Orak, yüksek tansiyona bağlı olarak düşerek başından yaralanan Nermin Çelik ile 13 kez görüşme yaptıklarını söyledi. Telefonda ağır yaralanan Çelik´in sadece `kanıyor, polis, ambulans´ kelimelerini kullandığını ve adresini bulabilmek için büyük bir çaba gösterdiklerini kaydeden Orak, "Geçen hafta gece 02.40 sıralarında 112'den bir çağrı aldım. Ev telefonundan geliyordu, herhangi bir vaka adres ya da vakanın ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Sadece inleme sesleri, `kanıyor, polis, ambulans´ kelimesini kopuk kopuk duyabildik ve bir bütünlük sağlayamadık. Boş bir çağrı ya da asılsız bir ihbarda olabilirdi. Ama telefondan birinin yardıma ihtiyacı olduğunu hissederek konuşmaya devam ettim. Görüşme sırasında ne sokak ismi, ne mahalle ya da yer belirtebilecek herhangi bir kelime dahi duyamadık. Telefonla sadece ağlama, inleme sesleri geldiği için bir iletişim kurmak çok zor oldu. Telefonda söylediği kelimelerden anlayabildiklerimizi birleştirerek tahmin üzerine Gültepe Mahallesi Demiryurt Sokak olabileceğini değerlendirdik. Yakın bir ambulansımızı sokağ yönlendirdik. Ekibimize sokağı tarayarak gitmelerini, çevrede yardım isteyen olabilir diye söyledik ve araştırmalarını istedik. Balkondan birilerinin el kol hareketi yaptığını gördüklerinde polis ile birlikte vakaya ulaştılar ve müdahale ederek hayatını kurtardı" dedi.
'BOŞ ÇAĞRI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİRDİ'
Özellikle 112 acil çağrı merkezini ses vermeyen, sadece dinleyen ve konuşmayan kişiler tarafından da arandığını hatırlatan Orak, "Buna benzer, dalga geçmek için arayanlarda oluyor. Boş çağrı olarak da değerlendirilebilirdi ancak birinin yardıma ihtiyacı olduğunu hissederek yaklaştık vakaya. Bu işi yapmak ve hayat kurtarmaya yardımcı olmak kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Birilerine yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu ve bu mesleği sevmezseniz yapamazsınız. Halkımızdan istediğimiz 112 numarasını gereksiz yere meşgul etmesinler. Bu gibi durumlarda başka insanların hayatları tehlikeye girebiliyor" diye konuştu.
'UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARDIK'
Dr. Pınar Elmacı ise Komuta Kontrol Merkezi olarak yönlendirilen ambulans ekibinin zamanında müdahalesiyle Çelik'in hayatını kurtardıklarını söyledi. Yaralının adresini öğrenmek için Komuta Kontrol Merkezi'nde büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Dr. Elmacı, şunları söyledi:
"Bu olay gece 02.40 sıralarında meydana geldi. Gelen çağrıda herhangi bir adres ya da yer belirtilmediği halde bir ambulans çıkardık. Telefonla 13 kez görüştük ve duyabildiğimiz kelimeleri birleştirerek bir sokağa ulaşmaya çalıştık. 112 ekibimizde ambulansla sokağı taradı. Gece saatlerinde insan olmadığı için başka yardımcı olabilecek kimse de yoktu. Sadece bir balkondan birilerinin eliyle işaret ederek 'git' dediğini anladı ekibimiz. Orada beklemelerini söyledik ve polisle birlikte eve girdik. Kapıyı zor açtırdık. Yaşlı kadının kız kardeşinin engelli olduğunu ve konuşamadığını öğrendik. Uzun uğraşların ardından kapı açıldı ve ekibimiz Nermin Çelik'e müdahale ederek hayati tehlikesi sırasında geri döndürdü. Oradan da hastaneye ulaştırdık. Hastanede de ciddi bir durum yaşadı. Üç gün kadar yoğun bakımdan sonra hayati tehlikesini atlattı."
'HAYAT KURTARMANIN GÜZEL ÖRNEĞİNİ YAŞADIK'
Nermin Çelik'in yüksek tansiyonu nedeniyle yere düşerek ağır yaralandığını ve kafasında kanama olduğunu ifade eden Elmacı, "Kalp yetmezliğinin dışında kronik rahatsızlığı, yüksek tansiyonu vardı. Eğer ekiplerimiz zamanında ulaşmasa hayati tehlikesi çok yüksekti. 10 dakikada hiç adresini öğrenemediğimiz bir yere gidip, hayati tehlikesi olan birini kurtardık. Geç kalınsaydı, hayati tehlikesi çok ciddi bir durumdaydı. Ekip olarak yaşlı teyzemizin hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz. Yoğun bakımdan çıktığını öğrendiğimizde de çok mutlu olduk. Yeniden sağlık çalışanı olduğumuzu hissettik ve hayat kurtarmanın çok güzel bir örneğini daha yaşadık" dedi.
HAYATINI KURTARAN EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ
Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alınan Nermin Çelik ise hayatını kurtaran sağlık ekiplerine teşekkür etti. Bir anda düştükten sonra kafasından yaralandığını ve yaptığı telefon görüşmelerini hatırlamadığını ifade eden Çelik, "Hala ağrılarım var. Özellikle nefes alırken ama iyiyim. Düşerken bir yere çarptım sonra geriye doğru düştüm. Asıl oldu bilmiyorum, ayağım kaydı. Düştüm, bilincimi çok kaybetmedim. Herkese çok teşekkür ederim, buna da şükür" dedi.
EKİBİN ÇABASI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi görevlilerinin Nermin Çelik´in hayatını kurtarmak için gösterdiği çaba, büyük takdir topladı. Ekibin, saat 02.41'de gelen çağrıya karşın, 02.51'de evine ulaştığı ve 4 dakika sonra da ilk müdahalesini yaptığı öğrenildi. Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Komuta Kontrol Merkezi görevlilerini tebrik ederek gösterdikleri büyük çaba içinde teşekkür etti. Türkiye´de acil sağlık hizmetlerinin ne kadar üst düzey standartlara ulaştığını yeniden gösterdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Pala, "Eskişehir´de vakaya ulaşım süresi 4 dakika. Ancak ekibimiz adresini bilmediği bir vakaya hassasiyetle davranıp 10 dakika içerisinde ulaştı ve hayatını kurtardı. Ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-16 10:12:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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