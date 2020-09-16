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Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor Balıkçılar, tezgahların ucuz balıklarla daha da dolacağı, talebin de artacağından emin Sezon ilerledikçe balık çeşitleri de, satışlar da artıyor

İHA

Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor Balıkçılar, tezgahların ucuz balıklarla daha da dolacağı, talebin de artacağından emin Sezon ilerledikçe balık çeşitleri de, satışlar da artıyor

Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar şenlenmeye başlarken, aylardır bu dönemi bekleyen balıkçılar daha ucuz ve bol balık satabileceklerinden, talebin de artacağından emin olduklarını belirtiyor.
1 Eylül balık sezonun açılması ile tezgâhlarını taze balıklarıyla şenlendiren balıkçılar, sıcak hava ve sezonun ilk günleri olduğu için yaklaşık 15 gün sonra boş kalan tezgâhlarının da dolup taşacağı belirtmişti. Balıkçıların yaptığı tahmini, sezon açılışından 15 gün sonra gerçek oldu. Denizin bulunmadığı Eskişehir’de artık balık tezgâhları doldu. İlk günlerde yaklaşık 10 çeşit balıkla sezonu açan balıkçılar, şimdi her gün neredeyse 6070 çeşit balık satıyor. Bu yıl balıkların hem nicelik hem de nitelik açısından yükselişte olduğunu belirten balıkçıklar, havaların soğumasıyla bolluğun iyice artacağını ve bu vesileyle fiyatların aşağı çekileceğini ifade etti. Bu yılın özellikle palamut açısından çok verimli geçeceği görülürken, gün geçtikçe balıkların boyutlarında ve ağırlıklarında artış yaşanıyor. Havaların iyice serinlemesinin ardından bu yükselişin iyice tırmanacağı ve bunun sonucunda şu ana kıyasla hem daha büyük hem de daha ucuz balık tüketilebilmesi öngörülüyor.
Bağışıklık sisteminin korunması, zekâ gelişimi, hücre onarımı gibi pek çok yararı bulunan balığın çeşitliliği artarken, fiyatları düşüş eğilimindedir. Balıkçılar müşterilerin taleplerinin önümüzdeki aylarda iyice yükseleceğini tahmin ederken, işlerinin daha da açılacağını ümit ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak ve vücut direncini en üst düzeyde tutmak için balık tüketimini vurgulayan esnaf, balığın düzenli olarak sofralarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

“Hamsi çoğalmaya, palamut büyümeye başladı”
Balıkçılar, av sezonunun ikinci haftası tamamlanırken verim ve çeşitliliğin ilk güne oranla yükseldiğini ifade etti. Uzun yıllardır Eskişehir’de balıkçı olarak bulunan Muharrem Şahin 15 gün sonra balıkçılık sektöründe artan hareketliği anlattı. Şahin, “Şu anda balık sezonunun 14’inci günü. İlk başlarda balıklarımız az geliyordu. Şu an balık çoğalmaya başladı. Hamsi çoğalmaya başladı, palamutlar büyümeye başladı. Bu palamutlar ilk geldiğinde 150200 gram geliyordu. Şu an yarım kilo ile bir kilo arasında gelmeye başladı ve tanesi on beş lira. Yani hem cazip hem ucuz. Fiyatlar inişe geçmekte. Mesela ilk başladığımızda hamsi 3035 lirayken, şimdi 2025 lira arasında değişiyor. Sardalya balığımız var omega3 bakımından çok zengindir biliyorsunuz. Onlar da 2025 aralığında başladı ve şimdi 15 lira. Onun dışında uskumru balığımızın kilosunu yirmi liradan satıyoruz. Sezonun başında bu balığı otuz liraya satıyorduk” diye konuştu.

“Fiyatlar daha düşerse talep artacak”
Havaların serinlemesinin, fiyat düşüşünü pekiştireceğini belirten Muharrem Şahin, “Havalar iyice soğumaya başlayınca balık da bollaşacak ve fiyatlarımız tabii inmeye başlar, alt seviyeye düşer. Vatandaşımızın cebine, bütçesine cazip gelir. Vatandaşımız balığı özlemiş sezonun bitişinden sonra. Şimdi vatandaşımızın talebi yüksektir. Fiyatlar biraz daha düşük olsa insanların talebi daha da artar tabii. Şu anda günlük ortalama 400500 kilo balık satıyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda 11.5 tonun üzerine çıkar” diyerek öngörülerini anlattı.

“Balık çeşitliliği artıyor”
Diğer yandan balıkçı Cavit Aladağ, bu yıl verimliliğin balıkçı esnafı tarafından hoş karşılandığını belirtti. Aladağ, “Balık büyümeye, bollaşmaya, çeşitlenmeye başladı. Mesela sezon başında 56 çeşit balıkla başlıyorduk ama şu anda nereden baksan 6070 çeşit balık var. Zaman geçtikçe balık gayet bollaşıyor. Palamut boy attı ve büyüdü. Hamsi, istavrit çoğalmaya başladı. Sezon başında bunlar yoktu mesela. Fiyatlar makuldür. Sardalya on beş lira, hamsi yirmi lira. Günlük ortalama 500600 kilo ufak balık satılır. Büyüklerden de 5060 kasa satarız. Satışlar şu anda bu şekilde” diye hareketliği anlattı.

“Bu yıl denizde balık da bereket de bol”
Her yıl bir balığın önce çıktığı ifade edilirken, bu yıl kendini gösteren balığın palamut olduğu gözlemlendi. Yıllardır bu işin içinde olan Salahattin Aslan Benzer bu yıl palamudun bol çıktığı söyledi Benzer, “Üç senedir palamut balığı yeterince çıkmıyordu. Bu sene palamut bol çıktı. Balıklar denizde bol bu yıl, bolluk bereketlilik var. Bu durum her gün üzerine koyarak devam ediyor, fazla fazla balık çıkıyor. Bu sene balığın çok ucuz olacağını düşünüyoruz. Bir de palamut balığı 34 senede bir çıkar ve bu sene çıktı. Bu sene millet bol balık yiyecek. Palamut balığı her yağmur yağdığı zaman yüz ve iki yüz gram olarak büyür. Bu sezon ilk başlarda 300 gram geliyordu, şimdi 600 gram geliyor. Eğer bu balık bu şekilde devam ederse 1520 gün sonra tanesi bir kilo gelecek ve balık yedi lirayı geçmeyecek. Bu sene bolluk olduğunu hissediyoruz, denize gidip gelirken de görüyoruz zaten” diyerek memnuniyetini ve umutlarını aktardı.

Her gün yoğunluk artıyor
Bu senenin bereketli geçecek olmasının heyecanını yaşayan balıkçılar, eylül ayının ilk gününden itibaren tezgâhlarında satışlara başlarken, temponun iyice artmasını ve vatandaşın talebinin yükselmesini bekliyor. Müşterilere karşı sorumluluk hissiyle bu işi yaptıklarını belirten balıkçı Hilmi Başmanaf bu konuda, “Av sezonunun açılmasıyla ilk andan itibaren hızlı bir şekilde işlerimize başladık. Tüm yoğunluğuyla, heyecanıyla işimize devam etmekteyiz. Tabii ki günden güne meşguliyet yükselmektedir. Allah’ın izniyle daha da iyi olacak. Şu anda hava şartlarından dolayı biraz temposu düşük gidiyor ama aralık, ocak aylarında burada nefes almaya vaktimiz olmuyor. Biz bunu seviyoruz. Bu işi severek yapıyoruz” sözleriyle heyecanını, umudunu ve sevincini paylaştı.

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