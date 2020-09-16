Ekip aracına çarpan otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de polisin ihtarda bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilden atılan çantada 24, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde polis tarafından durdurulmak istendi. Polislerin `dur´ ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden yola çanta atıldı. Bir ekip otosuna da çarpan otomobil, kısa süreli kovalamacı sonunda durduruldu.
Otomobildeki Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilden atılan çantada ise preslenmiş haldeki 119 bez torba içinde 24,4 kilo esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-16 12:30:03
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