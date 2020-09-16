Kaçak cinsel içerikli ürün sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak cinsel içerikli ürün sattığı iddiası ile bir şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesinde yürütülen çalışmalarda, kaçak cinsel içerikli ürün sattığı öne sürülen M.B. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 464 adet 150 mililitre cinsel içerikli içecek, 168 adet 30 mililitre cinsel içerikli içecek, 48 adet 24 kutu cinsel içerikli kapsül ve 90 adet cinsel içerikli geciktirici mendil ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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