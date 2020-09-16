Köpek sevme meselesi kavgaya dönüştü

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Eskişehir'de, köpek sevme meselesi nedeniyle yaşanan kavgada 4 şahıs birbirini darp etti.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, B.Ş., A.B.D., L.İ.Ç. ve M.G. arasında köpek sevme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini darp etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tarafları ayırmasıyla şüpheliler karakola götürüldü.

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