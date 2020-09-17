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Korona sürecinde hayvanlarınızı sevdirirken dikkat Hayvanlar, bulaşa neden olabilir Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler; “Dezenfektan ve sabunlar hayvanlara zarar verebilir” “Virüslü insanın hayvana teması sizin için bulaş riski oluşturabilir”

İHA

Korona sürecinde hayvanlarınızı sevdirirken dikkat Hayvanlar, bulaşa neden olabilir Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler; “Dezenfektan ve sabunlar hayvanlara zarar verebilir” “Virüslü insanın hayvana teması sizin için bulaş riski oluşturabilir”

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Korona virüs salgınının; evcil hayvanların, hayvan sahiplerinin ve sokak hayvanlarının yaşantısında ne tür değişikliklere sebep olduğu, nasıl riskler ortaya çıkardığını ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.
Dünyayı etkisi altına alarak pek çok alanda büyük değişimler yaşanmasına neden olan Korona virüs salgını; hayvanların temizliği, bakımı, gezdirilmesi, insanlarla teması gibi birçok konuyu da gündeme getirdi. Yaşanan pandemi nedeniyle hayvanları; insanların daha az olduğu saatlerde ve sosyal mesafe kuralına uyarak gezdirmek gerekiyor. Hayvanları yoğun bir şekilde sabun ve dezenfektanlarla temas ettirmemek, sağlık durumu bilinmeyen hayvanlarla temastan kaçınmak gibi meselelere artık eskisinden daha çok dikkat edilmesi önem arz ediyor. EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Korona virüs döneminde belirtilen konular hakkında vatandaşları uyarırken, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri konusunda da çeşitli açıklamalarda bulundu.

“Hayvanları gezdirmek için insan yoğunluğunun az olduğu saatler seçilmeli”
Başkan Kızılinler; vatandaşların, evde besledikleri hayvanın bakımına yalnızca pandemi döneminde değil, her zaman dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek; virüsün yayılmasını engellemek adına insan yoğunluğunun az olduğu saatlerde hayvanlarını dışarıya çıkartmasının öneminin altını çizdi. Başkan Kızılinler, bu konuda, “Hayvan besleyen insanlarla alakalı özellikle gezdirme, beslenme ve benzeri alışkanlıklar aslında çok değiştirilmemeli. Ama bir pandemi söz konusu olduğu için hayvanlarımızı insanların daha az olduğu zaman dilimlerinde gezdirmemiz bizim sağlığımız için daha iyi olacaktır. Hayvan için değişen çok fazla bir durum yok, risk bulunmuyor. Fakat hayvanları insanların daha az yoğun olduğu yerler ve saatlerde sosyal mesafeye de uyarak gezdirmek bu süreçte önemli” diye konuştu.

“Dezenfektan ve sabunlar hayvanlara zarar verebilir”
Dezenfektan ve sabunların hayvanlar üzerinde kullanılmaması gerektiğini vurgulayan veteriner Kızılinler, dezenfektan ve sabunların hayvanlara zarar verebileceğini anlatarak, “Normal dönemde yapılan şeylerin tamamı bu dönemde de uygulanmalı. Temizlikle alakalı çok yoğun dezenfektan ve sabun kullanımını önermiyoruz. Önemli olan ılık suyla fiziksel kirlerinden arındırdıktan sonra, burası çok önemli, kurulama yapmak gerekiyor. Yani pandemi dönemine özel şu dezenfektanları kullanın veya şu malzemeleri kullanın diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü virüs; asıl sıkıntıyı insanlar için oluşturuyor, hayvanlarla ilgili bir durum yok. Evimizdeki hayvanlar ve sokak hayvanlarıyla alakalı korona virüse karşı özel bir dezenfektan kullanmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Dezenfektanlar ve sabunlar herhangi bir şekilde ve durumda kullanıldıkları zaman özellikle parmakların arasında ve farklı bölgelerde ciddi dermatitlere sebep olabilirler. O anlamda çok zorda kalmadıkça dezenfektan kullanmayı önermiyorum” diyerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

“Hayvana temas ederek Korona virüs kapılabilir”
Tanınmayan insanlara karşı gereksiz samimiyet kurulmadığı gibi sağlık durumu bilinmeyen hayvanlarla da temastan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kızılinler, “Normal şartlar altında Covid19 virüsü doğrudan temasla ya da solunum yoluyla bulaşıyor. Virüslü bir insan tarafından sevilen bir hayvanın üzerindeki tüyleri sizin de ellemeniz ve dezenfeksiyon işlemine dikkat etmemeniz sonucu bulaş gerçekleşebilir. Ancak normal şartlar altında da zaten kendi hayvanınızı dışarıdan insanlara çok sevdirmemeniz gerekiyor. Bugün mevcut sorun Covid19 ama yarın çok daha farklı sorunlarla da karşılaşabiliriz. Zaten hâlihazırda mantar başta olmak üzere pek çok rahatsızlık hayvanların derisinden insanlara geçebiliyor. Hiç tanımadığımız bir hayvanı sevmek nasıl insan için bazı riskler taşıyorsa, yine evcil hayvanımızı farklı insanlarla fiziksel temasa sokuyor olmak da aynı riski taşıyacaktır” dedi.

“Sokak hayvanları toplumumuzda, sosyal yaşamın içerisinde önemli bir yere sahip”
Başkan Kızılinler, sokak hayvanlarının toplum içerisinde ve sosyal yaşamda pek çok görevi olduğunu ifade etti. Mehmet Kızılinler, evcil hayvanları gibi sokak hayvanlarına da dikkat edilmesi gerektiği diye getirerek, “Sokak hayvanları toplumumuzda, sosyal yaşamın içerisinde önemli bir yere sahip. Aslında bazen önemsenmeyen o sokak hayvanları mahallenin fiziksel olarak hırsızlardan korunmasından, vahşi hayvanlara karşı, fare gibi hayvanlara karşı korunmasına kadar pek çok önemli rollere sahipler. Bir kere bunların mahallelerde ve sokak aralarında beslenmesiyle alakalı düzenli olarak insanların önlem alması gerekiyor. Özellikle sıcak geçiyor bizim yazımız. Onların susuz ve yiyeceksiz kalmamaları için bize de bir görev düşüyor. Onları insan gibi düşünmeyin. Belli bir süre aç ve susuz kalırlarsa böbrekleriyle ilgili büyük problemler yaşayabiliyorlar ve ölüyorlar. O yüzden herkes imkânları dahilinde evlerinin önüne bir kap su ve mama koyarak bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeli. Koydukları bu kapları da öyle bırakmamalılar. Düzenli olarak temizliğini yapıp içerisindeki suyu ve mamayı da takviye etmeliler” şeklinde konuştu.

“Evcil hayvanların düzenli ve dengeli beslenmesi önemli”
Hayvanların da tıpkı insanlar gibi çeşitli temel besin ihtiyaçlarının dengeli oranlarla karşılanması gerektiğini belirten Kızılinler, “Bizim kendi evlerimizdeki hayvanlara profesyonel yaklaşmak lazım. Nasıl biz kendi yemeğimize protein ve karbonhidrat ihtiyacımız açısından bakıyorsak, onları da bu şekilde değerlendirip mümkünse profesyonel mamalarla beslememiz gerekiyor. Tuzu ve şekeri çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü uzun dönemde şekerli ve tuzlu yiyecekler hayvanların gözleri ve böbrekleriyle alakalı ciddi problemler teşkil edebilir. Hayvanların beslenmeleriyle alakalı dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Onun dışında beslenme öğünlerine de dikkat etmek lazım. Düzenli bir program dahilinde hareket etmek gerekiyor. Yetişkin hayvanlar için günde bir defa, yavru hayvanlar için günde birkaç defa besleme yapmalı ve bunlar saat olarak da düzenli verilmeli” diye anlattı.

“Mama ve su kaplarının temizliği de önemli”
Hayvanlar için kapıya mama ve su kabı koymak ile sorumluluğun bitmediğini söyleyen Başkan Mehmet Kızılinler, ”Sokak hayvanlarını beslerken az önce de belirttiğim gibi, koyduğumuz mama ve su kaplarının temizliği çok önemli. Onlar vasıtasıyla kişinin Korona virüs tehdidi altında olabileceğini göz önünde bulundurarak bu kapları mutlaka düzenli bir şekilde temizleyip, ardından kendi fiziksel temizliğimizi de yapmamız gerekiyor. Korona virüse karşı riski en aza indirebilmek için bu gerekli bir şey. Ancak tabii virüsün hayvana bulaşıp oradan insana bulaşması konusunda bir risk söz konusu değil” diyerek sözlerini bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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