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Odunpazarı en büyük 100 ilçe içerisinde en başarılı 12’nci belediye Başkan Kurt: “Birlikte başardık, bu gurur hepimizin”

İHA

Odunpazarı en büyük 100 ilçe içerisinde en başarılı 12’nci belediye Başkan Kurt: “Birlikte başardık, bu gurur hepimizin”

Odunpazarı Belediyesi, başarılı ilçe belediyelerinin belirlenmesi için Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan “Yerel Gündem Araştırmaları Eylül 2020” anketinde, 100 belediye içinde 12’nci sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Bize omuz veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, bu gurur hepimizin” dedi.
Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi, 100 merkez ilçe arasında “Yerel Gündem Araştırmaları Eylül 2020” anketi yaptı. En yüksek beğeni oranına sahip 30 merkez ilçe belediyesinin belirlendiği bu araştırmada, Odunpazarı Belediyesi 12’inci sırada yer aldı. 1014 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen araştırma, 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı olan 100 merkezi ilçede yapıldı. SMS yönlendirmeli online sistemiyle yapılan araştırmada, katılımcılara SMS ile anket formu linki yönlendirildi. SMS gönderilen bölgelerde toplu katılıma fırsat vermemek için de sayfa linki 1 saat içinde kapatıldı. Araştırmada katılımcılara “ilçe belediye başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz?” sorusu yöneltildi. En yüksek oyu alan 30 belediye içinden Odunpazarı Belediyesi, yüzde 59.7 beğeni oranı ile 12’nci sırada yer aldı.

“Birlikte karar verip, birlikte uyguluyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir ve Odunpazarı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesini katılımcı bir anlayış ile yönettiklerini belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesini hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Birlikte karar verip, birlikte uyguluyoruz. Covid19 (koronavirüs) salgınında da bu birlikteliğimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizle birlikte, el ele vererek, en güzel dayanışma örneklerini sergileyerek, bu süreci en az hasarla atlatacağız. Bize omuz veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, bu gurur hepimizin. Aynı çalışmada büyükşehir belediyeleri arasında ilk 15’e giren Eskişehir Büyükşehir Belediyemizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’i tebrik ediyorum” dedi.

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