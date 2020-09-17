Otogar cinayetine 16 yıl 8 ay hapis

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Termineli’nde yaşanan bir kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Vahit Ayrım’ın bıçaklanmasının ardından görülen duruşmada, zanlı Ahmet Ö.'ye 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Ö. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen Ahmet Ö.'ye verilen müebbet hapis cezası, olayda olası kast olduğu gerekçesiyle 20 yıla, sanığın mahkemedeki tutumu sebebiyle de indirim uygulanarak neticeten 16 yıl 8 aya düşürüldü.



Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. Üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (30) arasında 'Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi' meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., elindeki bıçakla Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralanan Ayrım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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