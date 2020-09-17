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'33 EKO-Okul'da Yeşil Bayrak dalgalanacak

İHA

'33 EKO-Okul'da Yeşil Bayrak dalgalanacak

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu EkoOkullar Yeşil Bayrak Ödül töreni ile kentteki 21 okula bayrakları teslim edildi. Eskişehir’de Yeşil Bayrak dalgalanan okul sayısı 33’e ulaştı.
Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu EkoOkullar Programı Yerel Yeşil Bayrak Ödül Töreni Tepebaşı Belediyesi yanında bulunan “Yeryüzü Ekoloji Okulu” etkinlik alanında gerçekleşti. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ile 21 okuldan koordinatör öğretmenler katıldı.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte İl Koordinatörü Nadir Erdem, “EkoOkullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir çevre eğitim programıdır. 20192020 eğitimöğretim yılında Türkiye genelinde 57 ilde programı uygulayan bin 182 okulumuz mevcuttur. Eskişehir’de okul öncesi, ilk ve ortaokullarda 42 okulumuz programı yürütmektedir. 40 ilden okullarımız Yeşil Bayrak başvurusunda bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda 415 okulumuz daha Yeşil Bayrak almaya hak kazanmıştır. 20192020 eğitimöğretim yılı sonunda ülkemizde toplam 859 okulda Yeşil Bayrak dalgalanmaktadır. Eskişehir’de geçtiğimiz öğretim yılında 21 okulumuz Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazanmıştır. Toplamda 33 okulumuzda Yeşil Bayrak dalgalanacaktır. Yeşil Bayrak Ödülü 2 yıl boyunca geçerli olup, ikinci yıldan sonra bayrağın asılabilmesi için okul tarafından konu değiştirilerek programa devam edilmesi ve ikinci yıl ödül yenileme başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışmalarımızda bizlere desteğini 1999 yılından bu yana kesintisiz olarak veren Başta Tepebaşı Belediyesi Başkanımız Dt. Ahmet Ataç’a ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder okullarımızda Yeşil Bayrakların her zaman dalgalanmasını dilerim. 20192020 eğitimöğretim yılı Covid19 Pandemi sürecinde 2. Dönem okullarımız programı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirdiler, öğrencilerimiz evde kaldıkları süreçte aileleri ile birlikte birbirinden güzel etkinliklerle yürüttüler. Öğrencilerimiz çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak için yaptıkları resimleri, fotoğraf ve video çekimlerini okullarındaki koordinatör öğretmenlere ulaştırdılar. Bu görseller il koordinatörlüğümüze ulaştırıldı. Uzaktan eğitim kapsamında Ahmet Sezer Ortaokulu ve 75. Yıl Özel İdare İlkokulu koordinatör öğretmenleri ve öğrencileri ile ayrıca Milli Zafer İlkokulu ve Adana ilimizden bir ekookulumuzla İl Koordinatörü Nadir Erdem ve Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünden EkoOkullar Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımızla Zoom üzerinden uzaktan eğitim çalışması yürüttük” dedi.
“Türkiye’de ilkleri başardık”
Başkan Ataç ise yaptığı konuşmada “Yılardır EkoOkulları birlikte götürüyoruz. Güzel bir proje, okullar işin içinde olunca proje daha değerli oluyor. Çocuklara çevre için neler yaptığımızı aktardığımızda, onların da bize olan inançları daha güçlü oluyor. 2015 yılında, REMOURBAN Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’ni, Türkiye’de tek kazanan belediye olarak Avrupa Komisyonu’nun açmış olduğu hibe ile Türkiye’nin ilk akıllı şehrini kurmuş olan belediyeyiz. Burada gördüğünüz elektrikli otobüsler de o projenin ürünüdür. Türkiye’de elektrikli otobüsü kullanan ilk belediyeyiz. Tabi bunları biz kendi bütçemizle yapamazdık. Hibe programı içinde olduğu için sürdürülebilir ulaşım anlamında bu otobüsler ve hibrit araçlarla Eskişehir ve Türkiye’de ilkleri başardık. Burada bir ekip çalışmasıyla bütün projeleri yaptık ve Yaşam Köyü dediğimiz alanı akıllı şehir haline getirdik. Neticesini söyleyeyim, enerjide yüzde 55 tasarruf, karbon ayak salınımında ise yüzde 65 tasarruf ediliyor. Boş vaktiniz olursa gidip orada projeyi görmeniz çok şeyi anlatır zaten. Türkiye’de tek Avrupa’da da 3 yerde var. İngiltere’de Nottingham’da, İspanya’da Valladolid’de ve Türkiye’de de Tepebaşı’nda var. Çocuklarımıza düzenlediğimiz birçok etkinlik ve çalışma ile çevre duyarlılığını aşılamaya devam edeceğiz. 1999’dan beri EkoOkullar var, bunu 20 senedir Türkiye’de tek belediye olarak sürdürüyoruz. Çevreye değer veren okulların aldığı bir proje olan Yeşil Bayrak’ta da emeği geçen herkese Nadir Hoca başta olmak üzere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programda daha sonra ödül törenine geçildi ve 75. Yıl Özel İdare İlkokulu, Avukat Mail Büyükerman Anaokulu, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Adnan Menderes Anaokulu, Dumlupınar İlkokulu, Etkin Koleji, Hürriyet İlkokulu, Kılıçarslan İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Lamia Dayanç Anaokulu, Milli Zafer İlkokulu, Özel Çağdaş Okulları Ortaokulu, Özel Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Ortaokulu, Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu, Özel Yeni Yol İlkokulu, Atayurt Ortaokulu, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, Sakarya Anaokulu, Özel Sakarya İlkokulu, Zehra Sarar Anaokulu’na Yeşil Bayrak takdim edildi.

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