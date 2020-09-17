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Gururla madalyalarını aldılar Şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi

İHA

Gururla madalyalarını aldılar Şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi

Eskişehir’de, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin aileleri ile gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.
Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla, Türkiye ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül ve şehit olan kişilere verilen Devlet Övünç Madalyası, Türkiye genelinde bugün takdim ediliyor. Bu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilen toplam 11 şehit aileleri ve gazilerine madalyalarını takdim etmek amacıyla Eskişehir Valiliğince bir tören düzenlendi. Kente bulunan bir otelde düzenlene törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürlüğü personelleri, şehit aileleri ve şehitlerin geri de bıraktığı minik çocukları, gazileri ve davetli protokolü katıldı.
Kuran ı Kerim’in okunmasıyla başlayan törende konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletimizin yüceltilmesine, üstün gayretleri ve fedakârlıklarıyla katkıda bulunan gazilerimiz ile vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına ‘Devlet Ödünç Madalyaları’ ile beratlarını temsil etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sizlerin şahsında tüm şehit ve gazilerimizi anmak için düzenlenen bu anlamlı törene katılımlarınızdan dolayı şahsım ve valiliğim adına teşekkür ediyorum. Bize şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olduğumuz her anı zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak görüyoruz. Çünkü sizler gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak şehit ve gazilerimizin yakınları ve emanetlerisiniz. Sizler vatanımızı ve milletimizi bölme, devletin sinir uçlarını sinsice ele geçirerek millete darbe yapma, yurt içinde ve yurt dışında devletimizin menfaatlerini zaafa uğratma gibi bölücü ve hain emeller güden PKK, FETÖ, DHKPC ve DEAŞ gibi milli birliğimize kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimizsiniz. Bu övünç madalyalarına, sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen müstesna kişilersiniz. Bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Şehitlik, gazilik veya malul gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Dualarımız da bizlerin de bu makamlara layık olmamız ve bu uğurda çalışmamızdır. Hepimiz sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz. Sizler ‘vatan sağ olsun’ diyerek bu ülke ve millet için en büyük fedakârlığı gösteriyorsunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar milletimiz için ve sizler için çok büyük anlamlar taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığında bir nişanesi olarak kabul edin. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişten günümüze ahirete irtihal etmiş tüm gazi ve şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli gazilerimiz ile malul gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Program sırasında edilen duada, şehitlere rahmet ve gazilere şifa diledi. Ardından madalya takdimi gerçekleştirilirken, toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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