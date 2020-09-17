Mihalgazi’de Korona denetimi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kurallarını vatandaşların yerine getirip getirmediği kontrolü Mihalgazi ilçesinde de denetlendi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için İlçe Kaymakamı Şahin Arsal'ın da katılımı ile pazar, market, kahvehane gibi insanların kalabalıkça bulunduğu yerlere sıkı denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Arsal’ın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, polis ve jandarma gibi genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler, “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ilçe merkezleri ve mahallelerde genel denetleme yapıldı. Denetim sırasında ekip, vatandaşlara Covid19 hakkında alınması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

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