Eskişehir´de 3 şehit yakını ile 8 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 3 şehit yakını ile 8 gaziye, düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.Eskişehir´de bir otelde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, vali yardımcıları, mülki ve askeri erkan ile şehit yakınlarının yanı sıra gaziler katıldı.Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ""Bizler şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir arada olduğumuz her anı, zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak görüyoruz. Çünkü sizler gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak şehit ve gazilerimizin emanetlerisiniz. Sizler vatanımızı ve milletimizi bölme, devletin sinir uçlarını sinsice ele geçirerek millete darbe yapma, yurt içinde ve dışında devletimizin menfaatlerini zaafa uğratma gibi bölücü ve hain emeller güden PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere milli birliğimize, kardeşçe yaşama irademize ve yeniden tarihindeki ihtişama yakışır büyük ülke olma ülkümüze kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen kişilersiniz. Sizler 'Vatan sağ olsun' diyerek bu ülke, bu millet için en büyük fedakarlığı gösteriyorsunuz. Hepimiz sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan şehit polis memurları Ali Sevim ve Oktay İzgi ile Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün yakınlarına, gaziler TSK personeli Samet Topçu, Hidayet Gündüz, Veysel Gözübol, Yunus Dinçsoy ve Cihan Erter, polis memuru Battal Ulusoy, jandarma personeli Caner Yıldırım ve Osman Can Kaya'ya madalya ve beratlarını verdi. Tören programı şehit yakınları ve gazilerle çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-09-17 17:21:50



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