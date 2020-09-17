En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de bir vatandaşın, kapısını kilitlemeden dışarı çıktığı evinden yüklü miktarda para ve altın çalındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesinde yaşandı. İddialara göre; S.Ü. isimli şahıs evden çıkarken kapısını kilitlemeden çekerek dışarı çıktı. Ardından kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce eve girilerek; maaş kartı, hesap cüzdanı, saat, yüzük, 2 adet altın küpe ile 5 bin TL para çalındı.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.