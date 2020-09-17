Yola çekyat düştü, zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de, bir araçla taşınan çekyatın çevre yoluna devrilmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi yakınında bulunan Çevre Yolu Bulvarında yaşandı. Akşam saatlerinde iddialara göre, EskişehirBursa çevre yolu üzerinde bir araçla taşınan çekyat bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Trafiğin hızlı bir şekilde aktığı yola düşen çekyattan kurtulamayan sürücüler zincirleme kaza yaptı. Olayda, A.İ.Y., E.Z. ve R.Z. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen polis ekiplerince, yol güvenliği alındı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.

Öte yandan kazanın şüphelileri olduğu öne sürülen S.N.M., M.Ç., R.Ö., C.S. ve U.B. polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.