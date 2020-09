Bu ürün kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor Yaşının kilosu 20 lira olan bamyanın kurusu 220 lira ile cebi de kurutuyor Misket büyüklüğünde iken sabah güneş görmeden toplanıyor, özel işlemlerle tek tek ipe dizilip asılıyor ve günlerce gölgede kurutuluyor 10 kilo yaş bamyadan ancak 1 kilo kuru bamya elde ediliyor

Pazarlarda kilosu yaklaşık 20 liraya satılan, pek çok temel vitamin ve minerali içinde bulunduran bamya; kurutulduktan sonra fiyatı 10 kat değer kazanıyor ve 220 liraya satılıyor

Yeni sezonda pazar tezgâhlarında satılan bamyanın kilo fiyatı, küçükken özel işlemlerle kurutulduktan sonra 10 katına kadar çıkıyor. Çiçek bamyanın toplama ve kurutulma işleminin çok zahmetli olması, fiyatının bu denli yüksek olmasındaki bir numaralı etken oluyor. Yüksek işçilik masrafı ile birlikte görülen işlem sonrasında daha da değer kazanan kuru bamyalar, Eskişehirliler tarafından da çok ilgi görüyor. Birçok vatandaşın vazgeçilmezi olan, yemek ve çorbalarda kullanılan kuru bamyanın fiyatı yüksek olmasına rağmen talep eksik olmuyor. Geçen seneden kalan mahsullerini elden çıkartmak için ucuza satılırsa da yeni ürünler vatandaşların cebi yakıyor. Yaz aylarında düğünlerinin de arttığı sebebiyle bazı satıcılar, kuru bamyalar üzerine düğün kampanyası bile başlattılar.



10 kilo yaş bamyadan ancak 1 kilo kuru bamya elde ediliyor

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye ürünlerini satan Koray Özkılıç, kuru bamyaya olan vatandaşların ilgisi ve satışlar hakkında konuştu. Özkılıç, “Pazarda gördüğümüz bamyalar normal yemeklik bamyadır. Olgunlaşmış, büyümüş bamyalar yani. Bizim sattığımız kuru bamyalar ise küçük küçük misket büyüklüğündeyken koparmış ve üzerine birçok işlem yapılmış bamyalar. Normal bamyalar pazar tezgâhlarında şuan kilosu 20 liraya satılıyor. Ama bizim kuru bamyalar bu sene yeni gelenlerin kilosu 220 lira. Geçen seneden kalanlar ise 170180 liraya satılıyor. Bazı arkadaşlar geçen seneden kalanlarını elden çıkartmak için ise kampanya yaparak daha ucuza satabiliyor. Buna göre kuru bamyaların fiyatı diğer yaş bamyalardan kat kat yüksek oluyor. Kuru bamyaların fiyatı yüksek olmasının da belli sebepleri var. Kuru bamyalar çok emek ister. Kurutuncaya kadar üzerinde onlarca işlem yapılması gerekiyor. Kuru bamya yapmak için toplanan bamyalar; sabah 45’te kalıp toplanması gerekiyor. Güneş görmeden toplanma işlemi tamamlanması zorundalar. Çünkü bamya güneş görünce direkt büyük ve kurutmak için kullanılmaz. Bu nedenle kuru bamyanın işçilik masrafı çok yüksek oluyor. Daha sonra toplanan bamyaları tek tek ipe diziliyor. Sonra asılıyor ve günlerdir gölgede kurutuyor. 10 kilo yaş bamyasından ancak 1 kilo kuru bamya çıkabiliyor. Bu nedenle kuru bamyanın fiyatları çok pahalı oluyor. Bir kere kurutmuş bamyalar yaklaşık 2 sene kadar kullanılabilir” diye konuştu.



“Eskişehir’de bamya çorbası olmadan düğün olmaz”

Amasya’dan gelen kuru bamyalar Eskişehirliler tarafından çok ilgili görüyor. Özellikle Eskişehir’in Sivrihisar, Mihalıççık, Günyüzü ve Eskişehir’in çevresinde bulunan Emirdağlı vatandaşların bayram, düğün, cenaze gibi özel günlerde vazgeçilmezi olan çorba yapmak için kullanıldığı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili de Özkılıç, “Eskişehirlilerin kuru bamyaya olan ilgisi gerçekten yüksektir. Özellikle Eskişehir’in ilçeleri olan Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık ve Afyon’un Emirdağlı vatandaşlar kuru bamya için kuyruk oluşturuyor. Çünkü kuru bamyadan yapılan bamya çorbası onlar için bir vazgeçilmezidir. Düğünlerde bamya çorbası olmadan halay çekilmez. Bayramlarda bamya çorbası olmadan kutlama her zaman eksik kalıyor. Yani onlar özel günlerde çok kullanılıyor. Zaman zaman bu ilçedeki vatandaşlar ilçelerden çıkıp buraya gelerek alıyorlar. Ama daha çok bu ilçelerden gelip Eskişehir şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar talep ediyor” dedi.



“Bamya çorbasının yapımı da çok kolay”

Koray Özkılıç, meşhur bamyanın tarife de verdi. Özkılıç, “Önce bamyayı ipi ile birlikte tencereye atıyor, haşlandıktan sonra iplerinden çıkartıyorsunuz. Soğanı kuşbaşı doğruyorsunuz. Hafif pembeleştikten sonra içerisine bir tatlı kaşık domates ve biber salçası atıyorsunuz. Eğer daha sonra et atmak istiyorsanız et atabilirsiniz. Kıyma, koyun veya kuzu kuşbaşı atılabilir. Onları harman yaptıktan sonra ipten çıkartılan bamyayı içeriye atıyorsunuz. Ama içerisine zevkine göre diğer malzemeler de atabiliyorsunuz. Sonra tencereyi kapatıp 20 dakikaya kadar bekliyorsunuz. Sonra çorbanız hazır oluyor. Yapımı da çok basittir” diye anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.