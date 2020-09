Dondurmacıların kış hazırlıkları başladı Yaz sezonu bitti, ama satışları devam edecek Tatlı ve gıda ürünleri tezgâhlarda dondurmanın yerini aldı

Havaların soğuması ile birlikte yavaş yavaş müşterileri azalan dondurma tezgâhlarında kış mevsiminde daha çok tüketilen tatlı ve diğer gıda ürünleri almaya başladı.

Sonbahar mevsimin başlaması ile soğuyan havalarla birlikte dondurma satan dükkânlarda da kış hazırlıkları başladı. Korona virüs (Covid19) salgından dolayı geçen yıllara göre daha geç başlayan dondurma sezonu bu yıl erken kapandığı belirtiliyor. Her ne kadar dondurma tezgâhların yerini kışta daha çok tüketilen tatlı ve gıda ürünleri almışsa da, dondurma satışları kış boyunca dükkânların içinden devam edeceği belirtildi.

Eskişehir’in önde gelen dondurmacılardan olan ve 50 senedir bu işte meşgul olan Gani Karakaş, geçen yıllarda 15 Ekim’de yaz sezonu kapatırken bu ay 15 Eylül de, yani bir ay önce kapattığını anlattı. Karataş, kış hazırlıkları ile ilgili “Bu sene kışa hazırlıklarımızı erken başladık. Normalde diğer yıllar Ekim ayının 15’ine kadar yaz sezonumuz devam ediyordu. Bu yıl sezonu geç başladık ve erken bitiriyoruz. Ama bu satışlarımızın bitmesi anlamına gelmiyor. Biz kışyaz Eskişehir halkına hizmet veriyoruz. Sadece dondurmayı içeriye alıp içeriden satışı başladık. Ön tarafta da kışlık ürünleri getirdik. Pasta çörek tatlı acıbadem çeşitli kurabiyeler İzmir bombası, beze çeşitleri yani kışa ait olan ne gerekiyorsa müşterinin arzusuna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tatlı çeşitleri, baklava kazandibi sütlaç ve kışta daha çok tüketilen gıda maddesini halkımızın hizmetine veriyoruz” dedi.



“Bizde yaz bitmiyor”

Tezgâhlarda tatlı ve sair gıda ürünleri dondurmanın yerini almış olsa da dondurma satışları dükkânın içerisinden devam ettiğini anlatan Karakaş, “Dondurma konusunda bizde yaz bitmiyor. Fakat yaz sezonunda 50 çeşit dondurmamız varken şu an bunu 30 çeşide indirdik. Öyle yavaş yavaş 25, 20 çeşit ve kışta sadece bazı özel dondurmalarımız kalacak. Bu özel dondurmalar bal badem, sade dondurma, damla sakızı, karamel dondurması ve karadut dondurması gibi kış ve yaz bize mevcut dondurmalarıdır. Bu dondurmaları da günlük taze taze yapıyoruz. Onun için 12 ay boyunca hem kış ve hem yazında yiyenlere herhangi bir sorun olmadı ve olmayacak” ifadeleri kullandı.



“Doktorlar dondurma tavsiye ediyorlar”

Gani Karakaş, kış mevsiminde doktorların tavsiyesi için boğaz hastalıkları olan insanların sade ve sütlü dondurma talebiyle geldiklerini anlattı. Ayrıca Karakaş, kış mevsiminde dondurmanın tatlı üzerinde ağızda unutulmaz bir tadı bıraktığını ve soğuk havada dondurmanın herhangi bir zararı olmadığını şu ifadelerle anlattı;

“Boğaz ameliyatı olan insanlara doktor sade dondurmanın boğazın kılcal damarlara iyi geldiğini ve kanamayı durdurduğunu söylüyorlar. Bu hastalar, özellikle bizden sütlü sade dondurma istiyorlar. Hazır dondurmayı doktorlar kabul etmiyor çünkü o dondurmalar boğazdaki kılçık damarları tahriş edebilir. Bu nedenle bizde kış ve yaz dondurma satışlarımız bitmiyor. Bir de kışta çoğu müşterilerimiz tatlı üzerinde dondurma talep ediyorlar. Mesela müşterilerimizin çoğu kazandibi, keşkül, baklava ve şekerpare tatlıların üzerinde dondurma koymamızı istiyorlar. Bizde onlara yok demiyoruz ve istediklerini veriyoruz. Bu tatlıların üzerinde dondurma gerçekten çok güzel oluyor. Kış ve yazında hiçbir zararı yok. Dondurmanın yeme adabı var. Kaşıkla çorba yer gibi yeseniz bu şekilde soğuk olan her şey insana zarar verebilir. Ama küçük parçalara halinde ve dilde eriterek yediğin an kesinlikle bir şey olmuyor.”

