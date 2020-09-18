Dondurmacıların kış hazırlıkları başladı Yaz sezonu bitti, ama satışları devam edecek Tatlı ve gıda ürünleri tezgâhlarda dondurmanın yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dondurmacıların kış hazırlıkları başladı Yaz sezonu bitti, ama satışları devam edecek Tatlı ve gıda ürünleri tezgâhlarda dondurmanın yerini aldı

İHA

Dondurmacıların kış hazırlıkları başladı Yaz sezonu bitti, ama satışları devam edecek Tatlı ve gıda ürünleri tezgâhlarda dondurmanın yerini aldı

Havaların soğuması ile birlikte yavaş yavaş müşterileri azalan dondurma tezgâhlarında kış mevsiminde daha çok tüketilen tatlı ve diğer gıda ürünleri almaya başladı.
Sonbahar mevsimin başlaması ile soğuyan havalarla birlikte dondurma satan dükkânlarda da kış hazırlıkları başladı. Korona virüs (Covid19) salgından dolayı geçen yıllara göre daha geç başlayan dondurma sezonu bu yıl erken kapandığı belirtiliyor. Her ne kadar dondurma tezgâhların yerini kışta daha çok tüketilen tatlı ve gıda ürünleri almışsa da, dondurma satışları kış boyunca dükkânların içinden devam edeceği belirtildi.
Eskişehir’in önde gelen dondurmacılardan olan ve 50 senedir bu işte meşgul olan Gani Karakaş, geçen yıllarda 15 Ekim’de yaz sezonu kapatırken bu ay 15 Eylül de, yani bir ay önce kapattığını anlattı. Karataş, kış hazırlıkları ile ilgili “Bu sene kışa hazırlıklarımızı erken başladık. Normalde diğer yıllar Ekim ayının 15’ine kadar yaz sezonumuz devam ediyordu. Bu yıl sezonu geç başladık ve erken bitiriyoruz. Ama bu satışlarımızın bitmesi anlamına gelmiyor. Biz kışyaz Eskişehir halkına hizmet veriyoruz. Sadece dondurmayı içeriye alıp içeriden satışı başladık. Ön tarafta da kışlık ürünleri getirdik. Pasta çörek tatlı acıbadem çeşitli kurabiyeler İzmir bombası, beze çeşitleri yani kışa ait olan ne gerekiyorsa müşterinin arzusuna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tatlı çeşitleri, baklava kazandibi sütlaç ve kışta daha çok tüketilen gıda maddesini halkımızın hizmetine veriyoruz” dedi.

“Bizde yaz bitmiyor”
Tezgâhlarda tatlı ve sair gıda ürünleri dondurmanın yerini almış olsa da dondurma satışları dükkânın içerisinden devam ettiğini anlatan Karakaş, “Dondurma konusunda bizde yaz bitmiyor. Fakat yaz sezonunda 50 çeşit dondurmamız varken şu an bunu 30 çeşide indirdik. Öyle yavaş yavaş 25, 20 çeşit ve kışta sadece bazı özel dondurmalarımız kalacak. Bu özel dondurmalar bal badem, sade dondurma, damla sakızı, karamel dondurması ve karadut dondurması gibi kış ve yaz bize mevcut dondurmalarıdır. Bu dondurmaları da günlük taze taze yapıyoruz. Onun için 12 ay boyunca hem kış ve hem yazında yiyenlere herhangi bir sorun olmadı ve olmayacak” ifadeleri kullandı.

“Doktorlar dondurma tavsiye ediyorlar”
Gani Karakaş, kış mevsiminde doktorların tavsiyesi için boğaz hastalıkları olan insanların sade ve sütlü dondurma talebiyle geldiklerini anlattı. Ayrıca Karakaş, kış mevsiminde dondurmanın tatlı üzerinde ağızda unutulmaz bir tadı bıraktığını ve soğuk havada dondurmanın herhangi bir zararı olmadığını şu ifadelerle anlattı;
“Boğaz ameliyatı olan insanlara doktor sade dondurmanın boğazın kılcal damarlara iyi geldiğini ve kanamayı durdurduğunu söylüyorlar. Bu hastalar, özellikle bizden sütlü sade dondurma istiyorlar. Hazır dondurmayı doktorlar kabul etmiyor çünkü o dondurmalar boğazdaki kılçık damarları tahriş edebilir. Bu nedenle bizde kış ve yaz dondurma satışlarımız bitmiyor. Bir de kışta çoğu müşterilerimiz tatlı üzerinde dondurma talep ediyorlar. Mesela müşterilerimizin çoğu kazandibi, keşkül, baklava ve şekerpare tatlıların üzerinde dondurma koymamızı istiyorlar. Bizde onlara yok demiyoruz ve istediklerini veriyoruz. Bu tatlıların üzerinde dondurma gerçekten çok güzel oluyor. Kış ve yazında hiçbir zararı yok. Dondurmanın yeme adabı var. Kaşıkla çorba yer gibi yeseniz bu şekilde soğuk olan her şey insana zarar verebilir. Ama küçük parçalara halinde ve dilde eriterek yediğin an kesinlikle bir şey olmuyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fiziksel engellilere tekerlekli sandalye yardımı
YEREL HABERLER Fiziksel engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Şehit ailesinden Başhekim Dr. Canbay'a ziyaret El Bab'da şehit olan Melih Özcan'ın babası Mehmet Özcan; "İlce Devlet Hastanesi'ne şehit evladımızın adının verilmesinden memnuniyet duyduk" "Biz çok asil bir milletiz, diğer oğlum Ramazan'ım da bu vatana feda olsun"
YEREL HABERLER Şehit ailesinden Başhekim Dr. Canbay'a ziyaret El ...
Başkanların İnönü ziyareti
YEREL HABERLER Başkanların İnönü ziyareti
Eskişehir OSB’den Arıman’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’den Arıman’a teşekkür plaketi
Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 şüpheli yakalandı Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve binlerce lira nakit para ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 ...
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ...
Eski şampiyon gözünü yeniden dünyanın en tepesine dikti 20 yıldan beri vücut geliştirme ile uğraşan Fahrettin Çoloğlu; “2 dünya, 6 Türkiye Şampiyonluğum mevcut” “Her zaman iddialıyım”
YEREL HABERLER Eski şampiyon gözünü yeniden dünyanın en tepesine ...
Bu ürün kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor Yaşının kilosu 20 lira olan bamyanın kurusu 220 lira ile cebi de kurutuyor Misket büyüklüğünde iken sabah güneş görmeden toplanıyor, özel işlemlerle tek tek ipe dizilip asılıyor ve günlerce gölgede kurutuluyor 10 kilo yaş bamyadan ancak 1 kilo kuru bamya elde ediliyor
YEREL HABERLER Bu ürün kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor Yaşının ...
Yola çekyat düştü, zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yola çekyat düştü, zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
İş yeri soyguncusu yakalandı Şüpheli adli mercilerce tutuklandı
YEREL HABERLER İş yeri soyguncusu yakalandı Şüpheli adli mercilerce ...
Kapısını kilitlemeden dışarı çıktığı evinden yüklü miktarda para ve altın çalındı
YEREL HABERLER Kapısını kilitlemeden dışarı çıktığı evinden yüklü ...
Eskişehir´de 3 şehit yakını ile 8 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 3 şehit yakını ile 8 gaziye 'Devlet ...
Mihalgazi’de Korona denetimi
YEREL HABERLER Mihalgazi’de Korona denetimi
CHP´li İnce: Mustafa Kemal Atatürk´e, `Mustafa Kemal´ demek kimin haddine
YEREL HABERLER CHP´li İnce: Mustafa Kemal Atatürk´e, `Mustafa Kemal´ ...
Gururla madalyalarını aldılar Şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi
YEREL HABERLER Gururla madalyalarını aldılar Şehit aileleri ile ...
İnce’den Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki Muharrem İnce: “Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine"
YEREL HABERLER İnce’den Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki Muharrem ...
Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay ...
'33 EKO-Okul'da Yeşil Bayrak dalgalanacak
YEREL HABERLER '33 EKO-Okul'da Yeşil Bayrak dalgalanacak
Otogar cinayetine 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otogar cinayetine 16 yıl 8 ay hapis
Odunpazarı en büyük 100 ilçe içerisinde en başarılı 12’nci belediye Başkan Kurt: “Birlikte başardık, bu gurur hepimizin”
YEREL HABERLER Odunpazarı en büyük 100 ilçe içerisinde en başarılı ...
Eskişehir'de yaşayan İranlı Şair Ali Vafi’nin 3 şiir kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaşayan İranlı Şair Ali Vafi’nin 3 şiir ...
Başıboş atlara çözüm bulunamıyor
YEREL HABERLER Başıboş atlara çözüm bulunamıyor
Korona virüsün kahramanlarından ‘bize yardımcı olun’ çağrısı Hemşire Zehra Yeğin; “Küçük şikâyetlerde hastaneye gelmeyerek bizlere yardımcı olsunlar” Doktor İrem Özdöl; “Bizim onlara yardımcı olmamız için onların da bize yardımcı olması gerekiyor”
YEREL HABERLER Korona virüsün kahramanlarından ‘bize yardımcı olun’ ...
Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X