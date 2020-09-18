Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, "Bir milleti, millet yapan şey kuşaktan kuşağa sarıldıkları ortak değerler ve o değerler uğruna göze aldıklarıdır. Bir çırpıda vazgeçilebilen şeylerden müteşekkil değildir bu değerler ve bu yüzden “Toprak, uğruna ölen varsa vatandır.” demiştir şair. Hem de en güzel ve gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiği halde Ecdadımızdan bize yadigar olan ve bugün yeterince derinden idrak edemediğimiz şehadet ve gaza anlayışının temelinde yaşamak ve yaşatmak vardır. Vatanını, bayrak altındaki barışı, nesillerini ve milletini yaşatmak için canını dahi feda edebilmek... Bugün sahip olduğumuz hürriyet, istiklal ve refah “ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” diyerek, istiklalini ve istikbalini savunan kahramanların eseridir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesini yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü de bizlerin bu fedakarlıkları idraki ve gazilerimizi hatırlayarak vefa borcumuzu ödemek için birer vesiledir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için her zaman en ön safta savaşan isimsiz kahramanlarımızı, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.

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